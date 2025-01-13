Должны ли исключенные с воинского учета проходить ВВК — когда действия ТЦК законны

ВВК для исключенного с учета — правомерны ли действия ТЦК
Территориальный центр комплектования не имеет права отправлять исключенных с воинского учета на военно-врачебную комиссию. Такие лица являются невоеннообязанными, поэтому на них не распространяются требования ТЦК.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Исключенные с учета и ВВК
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанных граждан.
Одним из важных элементов этого процесса являются военно-врачебные комиссии, которые имеют целью установление состояния здоровья и отношения к военной службе граждан.
К юристам обратился с вопросом гражданин, который поинтересовался, имеют ли право в ТЦК отправлять на воинский учет лиц, исключенных с воинского учета.
Кого могут вызвать на ВВК
"Человеку, которого исключили с учета, не нужно проходить ВВК, поскольку такой человек не является военнообязанным", — объяснил гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Юрист подчеркнул, что прохождение военно-врачебной комиссии предусмотрено для призывников, военнообязанных и резервистов.
Напомним, мы ранее писали о том, что делать, когда исключенного с учета вернули на учет.
Далее, мы сообщали, могут ли ТЦК мобилизовать из запаса исключенных с учета.
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