Должны ли исключенные с воинского учета проходить ВВК — когда действия ТЦК законны

Гражданин на ВВК. Фото: protocol.ua

Территориальный центр комплектования не имеет права отправлять исключенных с воинского учета на военно-врачебную комиссию. Такие лица являются невоеннообязанными, поэтому на них не распространяются требования ТЦК.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Исключенные с учета и ВВК

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанных граждан.

Одним из важных элементов этого процесса являются военно-врачебные комиссии, которые имеют целью установление состояния здоровья и отношения к военной службе граждан.

К юристам обратился с вопросом гражданин, который поинтересовался, имеют ли право в ТЦК отправлять на воинский учет лиц, исключенных с воинского учета.

Кого могут вызвать на ВВК

"Человеку, которого исключили с учета, не нужно проходить ВВК, поскольку такой человек не является военнообязанным", — объяснил гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Юрист подчеркнул, что прохождение военно-врачебной комиссии предусмотрено для призывников, военнообязанных и резервистов.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать, когда исключенного с учета вернули на учет.

Далее, мы сообщали, могут ли ТЦК мобилизовать из запаса исключенных с учета.