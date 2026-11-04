Військово-реєстраційний документ українця. Фото: "Суспільне Луцьк"

Роботодавці, які повідомляють територіальні центри комплектування про зміну облікових даних співробітників, можуть надсилати відповідні документи звичайним рекомендованим листом. Обов’язкової вимоги оформляти саме цінне відправлення з описом вмісту для кожного такого повідомлення у зазначеному порядку немає. Однак між підтвердженням дати відправлення та доказом змісту конверта існує принципова різниця. Поштова квитанція фіксує факт відправлення кореспонденції, але сама по собі не показує, які документи знаходилися всередині.

При виборі способу відправлення роботодавцю варто враховувати можливі претензії з боку контролюючих органів, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Kadroland.

Реклама

Який термін встановлено для повідомлення

Порядок організації та ведення військового обліку, затверджений постановою Кабінету міністрів України № 1487 від 30 грудня 2022 року, передбачає використання повідомлення за формою додатка 4. Повідомлення про зміну облікових даних працівника необхідно надіслати у встановлений семиденний термін з дня видання відповідного кадрового наказу про прийняття на роботу або звільнення.

Якщо роботодавець надсилає документ поштою, квитанція з датою відправлення дозволяє підтвердити, коли саме кореспонденція була передана оператору зв’язку. При цьому дата фактичного отримання листа ТЦК може бути пізнішою.

Які докази надає поштове відправлення

Спосіб відправлення визначає, які обставини роботодавець зможе підтвердити в разі розгляду справи. Доступні такі варіанти:

Читайте також:

Рекомендований лист — дозволяє підтвердити дату відправлення за допомогою поштової квитанції.

Рекомендований лист з повідомленням про вручення — додатково підтверджує отримання кореспонденції адресатом.

Цінний лист з описом вкладення — фіксує, які саме документи були надіслані.

Цінний лист з описом та повідомленням про вручення — надає найповніший комплект підтверджень відправлення, змісту та отримання документів.

Який варіант обрати роботодавцю

Якщо основне завдання полягає в тому, щоб підтвердити дотримання семиденного терміну, рекомендований лист із збереженою квитанцією може бути достатнім доказом дати відправлення. Але коли необхідно підтвердити ще й зміст конверта, більш надійним варіантом буде цінний лист з описом вкладення.

Повідомлення про вручення дозволить додатково зафіксувати доставку документа до ТЦК. Такий підхід особливо корисний, якщо згодом виникнуть розбіжності щодо того, які саме документи надсилав роботодавець.

У судових спорах значення мають надані докази та обставини конкретної справи. Сам факт відправлення листа та підтвердження його змісту — це різні питання, тому роботодавцю бажано зберігати не лише квитанцію, а й копію самого повідомлення.

Практика також показує, що в окремих випадках контролюючі органи можуть вимагати підтвердження фактичного отримання документів. Хоча опис вкладення не слід вважати обов’язковою умовою для кожного відправлення, його використання допомагає знизити ризик суперечок і краще захистити позицію роботодавця.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що військовозобов’язані громадяни повинні знати свої права, які допоможуть їм у разі спроби силової мобілізації з боку співробітників ТЦК та СП.

Також Новини.LIVE писали, чому при отриманні повістки від ТЦК варто перевірити, чи всі обов’язкові відомості внесені до документа.