Военно-учетный документ украинца. Фото: Суспільне Луцьк

Работодатели, которые сообщают территориальным центрам комплектования об изменении учетных данных сотрудников, могут направлять соответствующие документы обычным заказным письмом. Обязательного требования оформлять именно ценное отправление с описью вложения для каждого такого уведомления в приведенном порядке нет. Однако между подтверждением даты отправки и доказательством содержания конверта существует принципиальная разница. Почтовая квитанция фиксирует факт отправления корреспонденции, но сама по себе не показывает, какие документы находились внутри.

При выборе способа отправки работодателю стоит учитывать возможные претензии со стороны проверяющих органов, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Kadroland.

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Какой срок установлен для уведомления

Порядок организации и ведения воинского учета, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины № 1487 от 30 декабря 2022 года, предусматривает использование уведомления по форме приложения 4. Сообщение об изменении учетных данных работника необходимо направить в установленный семидневный срок со дня издания соответствующего кадрового приказа о приеме или увольнении.

Если работодатель отправляет документ почтой, квитанция с датой отправления позволяет подтвердить, когда именно корреспонденция была передана оператору связи. При этом дата фактического получения письма ТЦК может быть более поздней.

Какие доказательства дает почтовое отправление

Способ отправки определяет, какие обстоятельства работодатель сможет подтвердить в случае разбирательства. Доступны следующие варианты:

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Заказное письмо — позволяет подтвердить дату отправления с помощью почтовой квитанции.

Заказное письмо с уведомлением о вручении — дополнительно подтверждает получение корреспонденции адресатом.

Ценное письмо с описью вложения — фиксирует, какие именно документы были отправлены.

Ценное письмо с описью и уведомлением о вручении — дает наиболее полный комплект подтверждений отправки, содержания и получения документов.

Какой вариант выбрать работодателю

Если основная задача заключается в том, чтобы подтвердить соблюдение семидневного срока, заказное письмо с сохраненной квитанцией может быть достаточным доказательством даты отправления. Но когда необходимо подтвердить еще и содержание конверта, более надежным вариантом будет ценное письмо с описью вложения.

Уведомление о вручении позволит дополнительно зафиксировать доставку документа в ТЦК. Такой подход особенно полезен, если впоследствии возникнут разногласия относительно того, какие именно бумаги направлял работодатель.

В судебных спорах значение имеют представленные доказательства и обстоятельства конкретного дела. Сам факт отправки письма и подтверждение его содержимого. Это разные вопросы, поэтому работодателю желательно сохранять не только квитанцию, но и копию самого уведомления.

Практика также показывает, что в отдельных случаях контролирующие органы могут запрашивать подтверждение фактического получения документов. Хотя опись вложения не следует считать обязательным условием для каждого отправления, ее использование помогает снизить риск споров и лучше защитить позицию работодателя.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали о том, военнообязанные граждане должны знать права, которые помогут им в случае попытки силовой мобилизации со стороны сотрудников ТЦК и СП.

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