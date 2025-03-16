Відстрочка без документів - чи оформлять ТЦК відстрочку без військового квитка

Оформлення документів у ТЦК. Фото: УНІАН

Громадянин має право подати документи на відстрочку від мобілізації навіть якщо у нього немає військово-облікового документу, йому оформлять ВОД разом із відстрочкою. Але при цьому громадянин буде оштрафований за невчасне отримання військового документу.

Про це на порталі b2bconsult написала юристка Неля Романенко.

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До юристів звернувся громадянин мобілізаційного віку, який поцікавився, чи може він оформити відстрочку від мобілізації, якщо не має актуального військово-облікового документу, а тільки приписне посвідчення.

"При подачі документів на відстрочку Вам повинні оформити і видати військовий квиток", — пояснила цьому громадянину юристка Неля Романенко.

Відстрочка і штраф

Тож відстрочку без військово-облікового документу отримати можливо, вона буде надана разом із новим ВОД. Але, разом з тим, громадянин отримає покарання за відсутність ВОД на момент початку оформлення відстрочки.

"За невчасне отримання військового квитка, може бути складений протокол про вчинення адміністративного правопорушення стосовно порушення правил військового обліку, штраф від 17 до 25 тис. грн", — підкреслила Неля Романенко.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто може оформити відстрочку від мобілізації онлайн.

Додамо, ми повідомляли про те, чи треба відвідувати ТЦК після того, як оформив відстрочку в "Резерв+".