Заміна військово-облікового документу - чи обов'язково йти міняти документи в ТЦК

Військово-обліковий документ. Фото: "Ровесник NEWS"

Змінити військово-обліковий документ, з приписного на тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, можна лише під час візиту до ТЦК. Втім, статус громадянина може бути змінений дистанційно, в застосунку "Резерв+".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Кожен громадянин, який перебуває на військовому обліку, повинен мати військово-обліковий документ (ВОД).

Першим військово-обліковим документом є приписне посвідчення.

Після досягнення 25-річного віку громадянин має змінити приписне на тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, чи можна пройти процес зміни військового документу дистанційно.

Чи треба відразу йти до ТЦК

"Загалом для цього необхідна особиста присутність в ТЦК", — підкреслив юрист, зазначивши, що у такій ситуації громадянина, який досяг мобілізаційного віку, можуть мобілізувати прямо під час візиту до територіального центру комплектування.

"Тож Вам краще дочекатися зміни Вашого статусу у "Резерв+" з призовника на військовозобов'язаного", — пояснив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є підстави для заміни військово-облікових документів.

Додамо, ми повідомляли про те, чи треба заброньованому громадянину змінювати військово-обліковий документ.