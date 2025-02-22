Замена военно-учетного документа - обязательно ли идти менять документы в ТЦК

Военно-учетный документ. Фото: "Ровесник NEWS"

Изменить военно-учетный документ, с приписного на временное удостоверение военнообязанного, можно только во время визита в ТЦК. Впрочем, статус гражданина может быть изменен дистанционно, в приложении "Резерв+".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Каждый гражданин, состоящий на воинском учете, должен иметь военно-учетный документ (ВУД).

Первым военно-учетным документом является приписное удостоверение.

После достижения 25-летнего возраста гражданин должен сменить приписное на временное удостоверение военнообязанного.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, можно ли пройти процесс изменения военного документа дистанционно.

Надо ли сразу идти в ТЦК

"В целом для этого необходимо личное присутствие в ТЦК", — подчеркнул юрист, отметив, что в такой ситуации гражданина, достигшего мобилизационного возраста, могут мобилизовать прямо во время визита в территориальный центр комплектования.

"Поэтому Вам лучше дождаться изменения Вашего статуса в "Резерв+" с призывника на военнообязанного", — пояснил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы основания для замены военно-учетных документов.

Добавим, мы сообщали о том, надо ли забронированному гражданину менять военно-учетный документ.