Заміна ВОД на новий - причини для заміни військово-облікового документу

Електронний і паперовий військово-облікові документи. Фото: expres.online

В Україні військово-обліковий документ замінюється тоді, коли у документі вже немає місць для внесення змін. Також він підлягає заміні у випадках зіпсування, зміни категорії військового обов’язку чи невідповідності даних військово-облікового документу даним у державному реєстрі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Заява для зміни військово-облікового документа

Військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного є головним документом громадянина, який підлягає військовому обліку.

Цей документ можна замінити за письмовою заявою громадянина, який є його власником, на адресу відповідного ТЦК.

Усі причини для заміни ВОД

Одна із розповсюджених причин для заміни військово-облікового документа (ВОД) — це відсутність місця для внесення змін.

Крім того, заміна військово-облікового документа відбувається у наступних випадках:

втрата чи зіпсування документа;

зміна категорії щодо військового обов’язку;

невідповідність відомостям, що містяться у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

бажання змінити військово-обліковий документ, який був виданий до набрання чинності постановою КМУ №559 від 16 травня 2024 року.

Нагадаємо, ми раніше писали, чи є дійсними у 2024 році військові квитки радянського зразка.

Також ми повідомляли про те, як створити електронний військовий квиток онлайн без ТЦК.