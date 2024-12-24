Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Заміна військово-облікового документу — усі підстави arrow

Заміна військово-облікового документу — усі підстави

24 грудня 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Заміна ВОД на новий - причини для заміни військово-облікового документу
Електронний і паперовий військово-облікові документи. Фото: expres.online
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні військово-обліковий документ замінюється тоді, коли у документі вже немає місць для внесення змін. Також він підлягає заміні у випадках зіпсування, зміни категорії військового обов’язку чи невідповідності даних військово-облікового документу даним у державному реєстрі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Заява для зміни військово-облікового документа

Військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного є головним документом громадянина, який підлягає військовому обліку.

Цей документ можна замінити за письмовою заявою громадянина, який є його власником, на адресу відповідного ТЦК.

Усі причини для заміни ВОД

Одна із розповсюджених причин для заміни військово-облікового документа (ВОД) — це відсутність місця для внесення змін.

Крім того, заміна військово-облікового документа відбувається у наступних випадках:

  • втрата чи зіпсування документа;
  • зміна категорії щодо військового обов’язку;
  • невідповідність відомостям, що містяться у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
  • бажання змінити військово-обліковий документ, який був виданий до набрання чинності постановою КМУ №559 від 16 травня 2024 року.

Нагадаємо, ми раніше писали, чи є дійсними у 2024 році військові квитки радянського зразка.

Також ми повідомляли про те, як створити електронний військовий квиток онлайн без ТЦК.

військовий облік військовий квиток ТЦК та СП військовозобов'язані військово-обліковий документ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:45 Оплата штрафу — який документ треба отримати в ТЦК

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

06:30 Ціни на кукурудзу продовжують рости — яка вартість зерна у грудні

06:30 У ССО показали, як росіяни благають рейнджерів узяти їх у полон

06:30 Заміна військово-облікового документу — усі підстави

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:10 Хто з українців втратить пенсії у 2025 році — дві категорії

06:02 Очима технологій — як штучний інтелект уявляє кінець світу

06:01 Деякі військові залишилися без доступу до Ощад24 — що відомо

Термінова новина

05:40 На Київщині лунають вибухи — що відомо про атаку

05:38 Чи можна сплатити штраф за порушення військового обліку онлайн

06:45 Оплата штрафу — який документ треба отримати в ТЦК

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

06:30 Ціни на кукурудзу продовжують рости — яка вартість зерна у грудні

06:30 У ССО показали, як росіяни благають рейнджерів узяти їх у полон

06:30 Заміна військово-облікового документу — усі підстави

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:10 Хто з українців втратить пенсії у 2025 році — дві категорії

06:02 Очима технологій — як штучний інтелект уявляє кінець світу

06:01 Деякі військові залишилися без доступу до Ощад24 — що відомо

Термінова новина

05:40 На Київщині лунають вибухи — що відомо про атаку

05:38 Чи можна сплатити штраф за порушення військового обліку онлайн

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

22:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

Text

01:05 Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

23 грудня 2024
Text

23:13 Толоконніков прокоментував заяви про наступ росіян на Херсон

Text

20:23 Токар назвав найбільш вразливі до зламу реєстри в Україні

Text

19:56 За ґрати за оголене фото — Железняк розкритикував закон

Text

17:50 Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

Text

14:41 Ворог змінив тактику — військовий прокоментував штурми на Курщині

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

13:50 Нардеп сказав, чому Данілова не призначили послом в Молдові

Text

13:14 Зеленський змінив тактику щодо переговорів з РФ — ефір День.LIVE

Text

13:01 Множинне громадянство — нардеп різко висловився про законопроєкт

Text

08:00 Екстрено! "Сигнал" Зеленському від Трампа, — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку