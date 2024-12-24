Замена ВУД на новый – причины для замены военно-учетного документа

Электронный и бумажный военно-учетные документы. Фото: expres.online

В Украине военно-учетный документ заменяется, когда в документе уже нет мест для внесения изменений. Также он подлежит замене в случаях порчи, изменения категории воинского долга или несоответствия данных военно-учетного документа данным в государственном реестре.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Заявление для смены военно-учетного документа

Военный билет или временное удостоверение военнообязанного — главный документ гражданина, подлежащего воинскому учету.

Этот документ можно заменить по письменному заявлению гражданина, являющегося его владельцем, в адрес соответствующего ТЦК.

Все причины для замены ВУД

Одна из распространенных причин для замены военно-учетного документа (ВУД) — отсутствие места для внесения изменений.

Кроме того, замена военно-учетного документа производится в следующих случаях:

потеря или порча документа;

изменение категории по воинской обязанности;

несоответствие сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов;

желание изменить военно-учетный документ, который был издан до вступления в силу постановления КМУ №559 от 16 мая 2024 года.

Напомним, мы ранее писали, действительны ли в 2024 году военные билеты советского образца.

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