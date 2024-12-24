Замена ВУД на новый – причины для замены военно-учетного документа

Замена военно-учетного документа — все основания
В Украине военно-учетный документ заменяется, когда в документе уже нет мест для внесения изменений. Также он подлежит замене в случаях порчи, изменения категории воинского долга или несоответствия данных военно-учетного документа данным в государственном реестре.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Заявление для смены военно-учетного документа
Военный билет или временное удостоверение военнообязанного — главный документ гражданина, подлежащего воинскому учету.
Этот документ можно заменить по письменному заявлению гражданина, являющегося его владельцем, в адрес соответствующего ТЦК.
Все причины для замены ВУД
Одна из распространенных причин для замены военно-учетного документа (ВУД) — отсутствие места для внесения изменений.
Кроме того, замена военно-учетного документа производится в следующих случаях:
- потеря или порча документа;
- изменение категории по воинской обязанности;
- несоответствие сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов;
- желание изменить военно-учетный документ, который был издан до вступления в силу постановления КМУ №559 от 16 мая 2024 года.
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