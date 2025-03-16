Отсрочка без документов - оформят ли ТЦК отсрочку без военного билета

Оформление документов в ТЦК. Фото: УНІАН

Гражданин имеет право подать документы на отсрочку от мобилизации даже если у него нет военно-учетного документа, ему оформят ВУД вместе с отсрочкой. Но при этом гражданин будет оштрафован за несвоевременное получение военного документа.

Об этом на портале b2bconsult написала юрист Неля Романенко.

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Подача документов на отсрочку без ВУД

К юристам обратился гражданин мобилизационного возраста, который поинтересовался, может ли он оформить отсрочку от мобилизации, если не имеет актуального военно-учетного документа, а только приписное удостоверение.

"При подаче документов на отсрочку Вам должны оформить и выдать военный билет", - пояснила этому гражданину юрист Неля Романенко.

Отсрочка и штраф

Поэтому отсрочку без военно-учетного документа получить возможно, она будет предоставлена вместе с новым ВУД. Но, вместе с тем, гражданин получит наказание за отсутствие ВУД на момент начала оформления отсрочки.

"За несвоевременное получение военного билета, может быть составлен протокол о совершении административного правонарушения в отношении нарушения правил воинского учета, штраф от 17 до 25 тыс. грн", — подчеркнула Неля Романенко.

Напомним, мы ранее писали о том, кто может оформить отсрочку от мобилизации онлайн.

Добавим, мы сообщали о том, надо ли посещать ТЦК после того, как оформил отсрочку в "Резерв+".