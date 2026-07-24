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Головна ТЦК Відстрочка від мобілізації при зміні роботи: чи потрібно повідомляти ТЦК

Відстрочка від мобілізації при зміні роботи: чи потрібно повідомляти ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 08:55
Чи потрібно повідомляти ТЦК після зміни роботи: що з відстрочкою
Чоловік у ТЦК. Фото: УНІАН

Українці, які мають відстрочку від мобілізації, часто змінюють місце роботи та цікавляться, чи повинні після працевлаштування в іншу установу самостійно повідомляти про це територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. У разі, якщо нова посада також передбачає право на відстрочку, закон не зобов’язує військовозобов’язаного робити це особисто. Відомо, що відповідну інформацію до ТЦК мають передавати роботодавці.

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає Новини.LIVE.

Нова робота і відстрочка

Законодавство України передбачає підстави, за яких військовозобовʼязані можуть отримати відстрочку, але вона не надається автоматично. Особа повинна підтвердити наявність відповідних підстав у встановленому порядку.

Зокрема, таке право надається працівникам освітніх установ за умови їхньої відповідності вимогам, визначеним законодавством.

У разі звільнення з одного закладу освіти та працевлаштування в іншому, де також передбачено право на відстрочку, сама зміна місця роботи не є підставою для втрати цього права. У такій ситуації військовозобовʼязаний не повинний особисто повідомляти ТЦК, оскільки відомості передають роботодавці.

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Як писали Новини.LIVE, в Україні й надалі діє механізм добровільного вступу на військову службу під час мобілізації, який передбачає можливість долучитися до війська без звернення до ТЦК. У такому випадку кандидат напряму контактує з обраною військовою частиною.

А юристка Надія Шуляк зазначила, що якщо українець оскаржив в суді неправомірно накладений штраф ТЦК, сплачені кошти можна повернути. Для відшкодування необхідно пройти окрему встановлену процедуру.

мобілізація відстрочка ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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