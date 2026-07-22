Скарга на працівників ТЦК: як оформити і куди надсилати

Неправомірні дії працівників ТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Ситуація з неправомірними діями працівників ТЦК по країні лише посилюється. Чиновники вбачають в цьому загрозу мобілізації, адже катування людей в ТЦК вже призвели до кількох убивств. Якщо працівники ТЦК перевищили свої повноваження і вчинили правопорушення щодо прав людини, на них можна написати скаргу.

Як це зробити ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла адвокат, керівник ЮК "Prima Leader Group" Діна Дрижакова.

Скарга на працівників ТЦК

За словами адвокатки, якщо представники ТЦК та СП перевищили повноваження (силове затримання, вилучення майна, відмова у прийнятті документів тощо), дотримуйтесь такого плану:

Збір доказової бази. Негайно на місці або одразу після події.

Зафіксуйте фото, відео, аудіо, запишіть дані свідків, номерні знаки авто, ПІБ та посади посадових осіб (якщо відомі), отримайте медичні довідки про побої (за наявності).

Складання тексту скарги. Дотримання вимог Закону України "Про звернення громадян".

У скарзі обов'язково вкажіть:

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— Кому надається скарга (орган, посада).

— Ваші ПІБ, адреса проживання, номер телефону, електронна пошта.

— Детальний виклад події: дата, час, місце, сутність порушення прав.

— Посилання на норми закону (ст. 19 Конституції України, Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" тощо).

— Чіткі вимоги (провести перевірку, притягнути винних до відповідальності, скасувати неправомірне рішення).

— Перелік доданих доказів.

Куди надсилати скаргу

Надішліть скаргу рекомендаційним листом з описом вкладення або електронною поштою з підписом до:

Міністерства оборони України (у підпорядкуванні якого перебувають ТЦК);

Оперативного командування або Командування Сухопутних військ ЗСУ;

Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони;

Державного бюро розслідувань (якщо в діях є ознаки кримінального правопорушення — ст. 365, ст. 146 КК України).

Нагадаємо, Дмитро Лубінець в ефірі Новини.LIVE заявив про катування людей працівниками ТЦК. Вже відомо про щонайменше чотирьох вбитих. Сімʼї звернулися до нього за допомогою у справедливому розслідуванні.

Чиновник впевнений, що саме така поведінка з боку працівників територіальних центрів комплектування негативно впливає на мобілізацію.