Катування, побої та навіть вбивства: Лубінець розповів про звірства ТЦК над людьми

Фіксація порушення прав людини. Колаж: Новини.LIVE

Порушення прав громадян під час мобілізації фіксують по всій країні — пакування в машини, побиття, катування в територіалних центрах комплектування. Деякі випадки закінчилися смертю громадян. Через те, що суспільство не бачить реакції на такі дії працівників ТЦК та СП, люди вдаються до самосуду і влаштовують силові протистояння.

Про кричущі випадки катувань і ситуацію по країні в ефірі Новини.LIVE розповів Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.

Катування в ТЦК

"На жаль, у нас ситуація не поліпшується, стає навіть гірша на території всієї України. Абсолютно кожного дня я отримую звернення від громадян України, чиї права були порушені в різний спосіб. У нас є випадки, коли за нашим реагуванням ми приїжджали в приміщення ТЦК та СП, знаходили людину, якій поламали ребра. Це була Миколаївська моніторигова перевірка. І людину вже записали в військову частину, але фізично не відправляли, тому що були зламані ребра", — повідомив Лубінець.

Також він розповів про нещодавній випадок, з яким наразі розбирається його команда. Він отримав звернення від родини, де був мобілізований чоловік і через 12 днів після мобілізації він помер. Насправді, за словами Лубінця, він помер на наступни день після того, як був мобілізований.

"Родині 10 днів не давали жодної інформації де його тіло. Намагались максимально швидко поховати людину без встановленої причини. А у медичному висновку вказано, що вона померла від епілепсії. А коли дали тіло родині, то вони виявили побиття, синці. По зовнішньому вигляду було зрозуміло,що людина була під тортурами", — зазначив Лубінець.

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Реакція суспільства

"Все це призводить до того, що у нас до мобілізації все більше і більше критичних зауважень. Я чітко переконаний, якщо терміново не змінити цю ситуацію, то українське суспільство на грані того, щоб розділитися. Вже розпочнеться силове протистояння. І те, що у нас відбулося у Львові нещодавно – це тільки перший прояв", – сказав Уповноважений з прав людини.

Він додав, що треба надавати належну юридичну оцінку діям і працівників ТЦК, і громадян, якщо є ознаки скоєння кримінальних правопорушень.

"У нас українське суспільство перетворюється на суд Лінча. На жаль, через те, що вони не бачать правове реагування на дії ТЦК, то самі громадяни беруть на себе відповідальність таким чином протидіяти. Що в тому числі призводить до ще більших проблем в майбутньому", — підсумував Лубінець.

Нагадаємо, у Львові 8 липня сталася масштабна сутична між цивільними та представниками ТЦК. За цим фактом правоохороні відкрили два кримінальні провадження. Декільком учасникам заворушень суд обрав запобіжний захід — вони перебуватимуть під вартою.

Також у Львові перевіряють дії працівника ТЦК під час конфлікту з жінкою. Є відео в мережі, на яких зафіксували можливее застосування сили.