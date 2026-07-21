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Главная ТЦК Пытки, избиения и даже убийства: Лубинец рассказал о зверствах ТЦК над людьми

Пытки, избиения и даже убийства: Лубинец рассказал о зверствах ТЦК над людьми

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 11:34
Пытки, избиения и даже убийства: Лубинец рассказал о зверствах ТЦК в отношении людей
Фиксация нарушений прав человека. Коллаж: Новини.LIVE

Нарушения прав граждан во время мобилизации фиксируются по всей стране — заталкивание в машины, избиения, пытки в территориальных центрах комплектования. Некоторые случаи закончились гибелью граждан. Поскольку общество не видит реакции на такие действия сотрудников ТЦК и СП, люди прибегают к самосуду и устраивают силовые противостояния.

О вопиющих случаях пыток и ситуации по стране в эфире Новини.LIVE рассказал Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.

Пытки в ТЦК

"К сожалению, у нас ситуация не улучшается, а даже ухудшается на территории всей Украины. Абсолютно каждый день я получаю обращения от граждан Украины, чьи права были нарушены различными способами. У нас есть случаи, когда по нашему обращению мы приезжали в помещения ТЦК и СП, находили человека, которому сломали ребра. Это была мониторинговая проверка в Николаеве. И человека уже зачислили в воинскую часть, но физически не отправляли, потому что у него были сломаны ребра", — сообщил Лубинец.

Также он рассказал о недавнем случае, который сейчас расследует его команда. Он получил обращение от семьи, где был мобилизован мужчина, и через 12 дней после мобилизации он умер. На самом деле, по словам Лубинца, он скончался на следующий день после мобилизации.

"Семье 10 дней не давали никакой информации о том, где находится его тело. Пытались как можно быстрее похоронить человека без установленной причины смерти. А в медицинском заключении указано, что он умер от эпилепсии. А когда тело передали семье, они обнаружили следы избиения, синяки. По внешнему виду было понятно, что человек подвергался пыткам", — отметил Лубинец.

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Реакция общества

"Все это приводит к тому, что у нас в преддверии мобилизации появляется все больше и больше критических замечаний. Я твердо убежден: если срочно не изменить эту ситуацию, то украинское общество окажется на грани раскола. Уже начнется силовое противостояние. И то, что у нас недавно произошло во Львове, — это лишь первое проявление", — сказал Уполномоченный по правам человека.

Он добавил, что необходимо дать надлежащую юридическую оценку действиям как сотрудников ТЦК, так и граждан, если имеются признаки совершения уголовных правонарушений.

"У нас украинское общество превращается в суд Линча. К сожалению, из-за того, что они не видят правовой реакции на действия ТЦК, граждане сами берут на себя ответственность противодействовать таким образом. Что, в том числе, приводит к еще большим проблемам в будущем", — подытожил Лубинец.

Напомним, во Львове 8 июля произошло масштабное столкновение между гражданскими лицами и представителями ТЦК. По данному факту правоохранительные органы возбудили два уголовных дела. Нескольким участникам беспорядков суд избрал меру пресечения — они будут находиться под стражей.

Также во Львове проверяют действия сотрудника ТЦК во время конфликта с женщиной. В сети есть видео, на которых зафиксировано возможное применение силы.

мобилизация Дмитрий Лубинец ТЦК и СП пытки
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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