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Главная ТЦК Жалоба на сотрудников ТЦК: как оформить и куда направлять

Жалоба на сотрудников ТЦК: как оформить и куда направлять

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 06:30
Жалоба на сотрудников ТЦК: как оформить и куда направлять
Неправомерные действия сотрудников ТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

Ситуация с неправомерными действиями сотрудников ТЦК по стране только усугубляется. Чиновники видят в этом угрозу мобилизации, ведь пытки людей в ТЦК уже привели к нескольким убийствам. Если сотрудники ТЦК превысили свои полномочия и совершили правонарушения в области прав человека, на них можно подать жалобу.

Как это сделать, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала адвокат, руководитель ЮК "Prima Leader Group" Дина Дрижакова.

Жалоба на сотрудников ТЦК

По словам адвоката, если представители ТЦК и СП превысили полномочия (силовое задержание, изъятие имущества, отказ в приеме документов и т. д.), действуйте следующим образом:

  • Сбор доказательств. Немедленно на месте или сразу после происшествия.

Зафиксируйте фото, видео, аудио, запишите данные свидетелей, номерные знаки автомобилей, ФИО и должности должностных лиц (если известны), получите медицинские справки о побоях (при наличии).

  • Составление текста жалобы. Соблюдение требований Закона Украины "Об обращениях граждан".

В жалобе обязательно укажите:

Читайте также:

— Кому подается жалоба (орган, должность).

— Ваши ФИО, адрес проживания, номер телефона, электронная почта.

— Подробное изложение события: дата, время, место, суть нарушения прав.

— Ссылки на нормы закона (ст. 19 Конституции Украины, Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и т. п.).

— Четкие требования (провести проверку, привлечь виновных к ответственности, отменить неправомерное решение).

— Перечень прилагаемых доказательств.

Куда направлять жалобу

Отправьте жалобу заказным письмом с описью вложений или по электронной почте с подписью в:

  • Министерство обороны Украины (в подчинении которого находится ТЦК);
  • Оперативному командованию или Командованию Сухопутных войск ВСУ;
  • Специализированную прокуратуру в сфере обороны;
  • Государственное бюро расследований (если в действиях имеются признаки уголовного правонарушения — ст. 365, ст. 146 УК Украины).

Напомним, Дмитрий Лубинец в эфире Новини.LIVE заявил о пытках людей сотрудниками ТЦК. Уже известно о как минимум четырёх убитых. Семьи обратились к нему за помощью в проведении справедливого расследования.

Чиновник уверен, что именно такое поведение со стороны сотрудников территориальных центров комплектования негативно сказывается на мобилизации.

драка закон жалобы ТЦК и СП адвокат бусификация
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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