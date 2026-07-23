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Головна ТЦК Новий порядок мобілізації: українці можуть вступити до війська без звернення до ТЦК

Новий порядок мобілізації: українці можуть вступити до війська без звернення до ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 22:02
Новий порядок вступу до війська без ТЦК: що змінилося для добровольців
Працівники ТЦК, додаток Резерв+. Фото: Армія Інформ, РБК-Україна. Колаж: Новини.LIVE

В Україні продовжує діяти механізм добровільного призову під час мобілізації, який дозволяє вступити до війська без звернення до територіальних центрів комплектування. Для цього кандидат має взаємодіяти безпосередньо з обраною військовою частиною.

Про це повідомив Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, передає Новини.LIVE.

Як добровільно вступити до війська без ТЦК

У Київському міському ТЦК та СП нагадали, що в Україні діє спрощений механізм добровільного призову під час мобілізації. Він дозволяє кандидатам оформитися до війська без звернення до територіальних центрів комплектування.

Для цього доброволець має самостійно обрати військову частину, пройти співбесіду та отримати позитивне рішення від її командування. Після цього необхідно подати заяву про бажання проходити службу.

Командир військової частини має право самостійно видати направлення на проходження військово-лікарської комісії. Із моменту отримання такого направлення добровольця не можуть примусово мобілізувати щонайменше протягом п'яти днів.

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Після проходження ВЛК кандидат прибуває до військової частини для оформлення на службу. За необхідності він проходить базову загальновійськову підготовку.

У ТЦК наголосили, що цей механізм поширюється лише на добровольців, які вступають до війська за мобілізацією. Для громадян, які бажають проходити військову службу за контрактом, продовжує діяти чинний порядок оформлення.

Новий порядок мобілізації: українці можуть вступити до війська без звернення до ТЦК - фото 1
Допис Київський міський ТЦК та СП. Скріншот: Facebook

Новини.LIVE інформували, що усі звернення щодо можливих порушень з боку працівників ТЦК та СП, які Офіс омбудсмана передав правоохоронцям у 2026 році, стали підставою для відкриття кримінальних проваджень. У низці справ фігурантам уже оголосили про підозру, а окремих осіб взяли під варту.

Новини.LIVE писали, що після оновлення військового керівництва України у Верховній Раді очікують на можливі зміни у сфері мобілізації. Народна депутатка Ірина Фриз заявила, що реформа ТЦК має стати більш цифровою та відкритою, однак швидких результатів чекати не варто.

військовий призов мобілізація ТЦК та СП
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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