Новый порядок призыва в армию без ТЦК: что изменилось для добровольцев

Сотрудники ТЦК, приложение "Резерв+". Фото: "Армия Информ", РБК-Украина. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине продолжает действовать механизм добровольного призыва во время мобилизации, который позволяет поступить на военную службу без обращения в территориальные центры комплектования. Для этого кандидат должен взаимодействовать напрямую с выбранной воинской частью.

Об этом сообщил Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки, передает Новини.LIVE.

Как добровольно поступить на военную службу без ТЦК

В Киевском городском ТЦК и СП напомнили, что в Украине действует упрощенный механизм добровольного призыва во время мобилизации. Он позволяет кандидатам оформиться в армию без обращения в территориальные центры комплектования.

Для этого доброволец должен самостоятельно выбрать воинскую часть, пройти собеседование и получить положительное решение от ее командования. После этого необходимо подать заявление о желании проходить службу.

Командир воинской части имеет право самостоятельно выдать направление на прохождение военно-медицинской комиссии. С момента получения такого направления добровольца не могут принудительно мобилизовать как минимум в течение пяти дней.

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После прохождения ВЛК кандидат прибывает в воинскую часть для оформления на службу. При необходимости он проходит базовую общевойсковую подготовку.

В ТЦК подчеркнули, что этот механизм распространяется только на добровольцев, поступающих на службу по мобилизации. Для граждан, желающих проходить военную службу по контракту, продолжает действовать действующий порядок оформления.

Сообщение Киевского городского ТЦК и СП. Скриншот: Facebook

Новини.LIVE сообщали, что все обращения о возможных нарушениях со стороны сотрудников ТЦК и СП, которые Офис омбудсмена передал правоохранительным органам в 2026 году, стали основанием для возбуждения уголовных дел. В ряде дел фигурантам уже объявили о подозрении, а отдельных лиц взяли под стражу.

Новини.LIVE писали, что после обновления военного руководства Украины в Верховной Раде ожидают возможных изменений в сфере мобилизации. Народный депутат Ирина Фриз заявила, что реформа ТЦК должна стать более цифровой и открытой, однако быстрых результатов ждать не стоит.