Нужно ли уведомлять ТЦК после смены работы: что насчет отсрочки

Мужчина в ТЦК. Фото: УНИАН

Украинцы, имеющие отсрочку от мобилизации, часто меняют место работы и интересуются, должны ли они после трудоустройства в другое учреждение самостоятельно сообщать об этом в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. В случае, если новая должность также предусматривает право на отсрочку, закон не обязывает военнообязанного делать это лично. Известно, что соответствующую информацию в ТЦК должны передавать работодатели.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает Новини.LIVE.

Новая работа и отсрочка

Законодательство Украины предусматривает основания, при которых военнообязанные могут получить отсрочку, но она не предоставляется автоматически. Лицо должно подтвердить наличие соответствующих оснований в установленном порядке.

В частности, такое право предоставляется работникам образовательных учреждений при условии их соответствия требованиям, определенным законодательством.

В случае увольнения из одного учебного заведения и трудоустройства в другом, где также предусмотрено право на отсрочку, сама по себе смена места работы не является основанием для утраты этого права. В такой ситуации военнообязанный не должен лично уведомлять ТЦК, поскольку сведения передают работодатели.

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Как писали Новини.LIVE, в Украине по-прежнему действует механизм добровольного поступления на военную службу во время мобилизации, который предусматривает возможность вступить в армию без обращения в ТЦК. В таком случае кандидат напрямую связывается с выбранной воинской частью.

А юрист Надежда Шуляк отметила, что если украинец обжаловал в суде неправомерно наложенный ТЦК штраф, уплаченные средства можно вернуть. Для возмещения необходимо пройти отдельную установленную процедуру.