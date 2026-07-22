Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Лубинец заявил о более чем 30 уголовных делах в отношении сотрудников ТЦК в 2026 году

Лубинец заявил о более чем 30 уголовных делах в отношении сотрудников ТЦК в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 12:38
Лубинец: в 2026 году было возбуждено более 30 уголовных дел в отношении сотрудников ТЦК
Дмитрий Лубинец и сотрудники ТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине в этом году правоохранительные органы возбудили более 30 уголовных дел в отношении сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Такую статистику озвучил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Об этом Дмитрий Лубинец заявил в интервью Новини.LIVE.

Сколько уголовных дел возбуждено против сотрудников ТЦК

По словам омбудсмена, правоохранительные органы стали оперативнее реагировать на обращения о возможных нарушениях прав граждан во время мобилизационных мероприятий.

"Только в этом году возбуждено более 30 уголовных дел против сотрудников ТЦК и СП. Да, не по всем случаям возбуждается уголовное дело, но ситуация определенно кардинально изменилась к лучшему", — подчеркнул Лубинец.

Он пояснил, что Национальная полиция вносит сведения в Единый реестр досудебных расследований по обращениям его офиса. После проверок часть дел оставляют в производстве, а другие могут закрывать в зависимости от установленных обстоятельств.

Читайте также:

В то же время Лубинец обратил внимание на отдельные случаи, когда расследования фактически не продвигаются. В качестве примера он привел дело харьковской адвокатки, которая заявила о неправомерных действиях сотрудников ТЦК.

"За год не было даже допрошено сотрудников ТЦК и СП. Я сейчас готовлю материалы для Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, чтобы они дали оценку действиям прокуроров, курировавших ход этого расследования", — сообщил омбудсмен.

По его словам, дисциплинарное обращение также коснется оценки работы следователей, проводивших досудебное расследование. Лубинец подчеркнул, что контроль за ходом таких дел будет продолжаться и в дальнейшем, ведь бездействие правоохранителей не может быть способом реагирования на сообщения о возможных нарушениях закона.

Как сообщали Новини.LIVE, нарушение правил воинского учета или законодательства о мобилизации может стать основанием для объявления военнообязанного в розыск. В таком случае ТЦК и СП обращаются в Национальную полицию для установления местонахождения человека и составления административного протокола.

Как сообщали Новини.LIVE, после ряда скандалов, связанных с деятельностью территориальных центров комплектования и социальной поддержки, в Украине начались масштабные проверки. Их проводят для выявления нарушений в работе ТЦК и СП и проверки соблюдения требований законодательства.

мобилизация Дмитрий Лубинец ТЦК и СП
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации