Лубинец: в 2026 году было возбуждено более 30 уголовных дел в отношении сотрудников ТЦК

Дмитрий Лубинец и сотрудники ТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине в этом году правоохранительные органы возбудили более 30 уголовных дел в отношении сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Такую статистику озвучил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Об этом Дмитрий Лубинец заявил в интервью Новини.LIVE.

Сколько уголовных дел возбуждено против сотрудников ТЦК

По словам омбудсмена, правоохранительные органы стали оперативнее реагировать на обращения о возможных нарушениях прав граждан во время мобилизационных мероприятий.

"Только в этом году возбуждено более 30 уголовных дел против сотрудников ТЦК и СП. Да, не по всем случаям возбуждается уголовное дело, но ситуация определенно кардинально изменилась к лучшему", — подчеркнул Лубинец.

Он пояснил, что Национальная полиция вносит сведения в Единый реестр досудебных расследований по обращениям его офиса. После проверок часть дел оставляют в производстве, а другие могут закрывать в зависимости от установленных обстоятельств.

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В то же время Лубинец обратил внимание на отдельные случаи, когда расследования фактически не продвигаются. В качестве примера он привел дело харьковской адвокатки, которая заявила о неправомерных действиях сотрудников ТЦК.

"За год не было даже допрошено сотрудников ТЦК и СП. Я сейчас готовлю материалы для Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, чтобы они дали оценку действиям прокуроров, курировавших ход этого расследования", — сообщил омбудсмен.

По его словам, дисциплинарное обращение также коснется оценки работы следователей, проводивших досудебное расследование. Лубинец подчеркнул, что контроль за ходом таких дел будет продолжаться и в дальнейшем, ведь бездействие правоохранителей не может быть способом реагирования на сообщения о возможных нарушениях закона.

Как сообщали Новини.LIVE, нарушение правил воинского учета или законодательства о мобилизации может стать основанием для объявления военнообязанного в розыск. В таком случае ТЦК и СП обращаются в Национальную полицию для установления местонахождения человека и составления административного протокола.

Как сообщали Новини.LIVE, после ряда скандалов, связанных с деятельностью территориальных центров комплектования и социальной поддержки, в Украине начались масштабные проверки. Их проводят для выявления нарушений в работе ТЦК и СП и проверки соблюдения требований законодательства.