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Главная ТЦК Юрист назвала причины, по которым ТЦК инициирует розыск человека

Юрист назвала причины, по которым ТЦК инициирует розыск человека

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 07:30
Когда ТЦК объявляет человека в розыск - ответ адвоката
Объявление о розыске в "Резерв+". Коллаж: Новини.LIVE

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут обратиться в Национальную полицию для того, чтобы разыскать человека и составить на него админпротокол. Розыск инициируется в том случае, если военнообязанный нарушил правила военного учета или законодательство о мобилизации.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в комментарии "Факты ICTV" сказала адвокат и партнер AO Reliance Ирина Цыбко.

Почему ТЦК могут объявить человека в розыск

По словам Ирины Цыбко, есть несколько причин, почему военнообязанный украинец может оказаться в розыске. Среди таких следующие:

  • если человек не явился по повестке для уточнения военно-учетных данных, прохождения военно-врачебной комиссии или выполнения мобилизационного распоряжения бед уважительных причин;
  • при невыполнении обязанности своевременно стать на воинский учет, в частности это касается внутренне перемещенных лиц, которые должны сделать это в течение семи дней;
  • если сведения о человеке отсутствуют либо не соответствуют информации, содержащейся в Едином государственном реестре "Оберіг" или приложении "Резерв+";
  • в случае уклонения от прохождения ВЛК, либо непредоставления информации об изменении места проживания или семейного положения.

Как сообщали Новини.LIVE, вчера Военная служба правопорядка провела по всей Украине 561 внеплановую проверку ТЦК. Речь шла о тех территориальных центрах комплектования, деятельность которых ранее изучала Временная следственная комиссия Верховной Рады. Результаты показали, что было выявлено 208 нарушений законодательства и служебных распоряжений.

Также мы писали, что по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, в Украине существуют коррупционные схемы с связанные с мобилизацией. В частности, некоторые люди платят огромные суммы, чтобы ТЦК выпустили из из микроавтобуса или из помещения ТЦК и СП.

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Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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