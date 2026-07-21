Сотрудника могут объявить в розыск во время перебронирования: юрист объяснил, как этого избежать

Объявление о розыске в "Резерв+". Коллаж: Новини.LIVE

При переводе сотрудников с одной должности на другую может возникнуть ситуация, когда человека объявляют в розыск. Военнообязанного могут мобилизовать во время проверки документов, ведь в этот момент в "Резерв+" нет информации о предстоящем бронировании. Но есть несколько вариантов, как безопасно сняться с розыска.

Об этом сообщают Юристы.UA, передает Новини.LIVE.

Почему объявляют в розыск во время перебронирования

Юристы объясняют, что ТЦК могут мобилизовать человека в перерыве между перебронированием с одной работы на другую. Ведь с момента аннулирования предыдущей брони и до момента появления новой военнообязанный находится в юридически незащищенном положении — отсрочка отсутствует.

Если в этот переходный период человека остановит патруль ТЦК и полиции, то в системе "Оберіг" они увидят, что бронирование отсутствует. Следовательно, у них будет законное право выписать повестку для уточнения данных и прохождения ВЛК. Если человек откажется, его могут доставить в ТЦК и незаконно мобилизовать.

Также существует вероятность, что повестку пришлют по почте ещё до того, как работодатель успеет подать заявку на бронирование работника. Если по этой повестке не явиться, то человека объявят в розыск, и процесс нового бронирования может быть заблокирован.

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Как сняться с розыска

Если произойдет подобное и вас объявят в розыск во время перебронирования, то юристы в таком случае советуют сняться с розыска несколькими способами.

Самый простой — признать правонарушение и уплатить штраф в размере 8,5 тыс. грн.

Также можно попробовать обратиться с жалобой в ОТЦК или в вышестоящие учреждения (например Генштаб).

Юристы подчеркивают, что оплата штрафа и снятие с розыска без каких-либо проблем гарантированы для тех военнообязанных, у которых, например, оформлена отсрочка.

Ранее мы писали, что делать, если ТЦК повторно объявило в розыск после уплаты штрафа. По словам юристов, это может свидетельствовать о техническом сбое или же о неправомерных действиях ТЦК.

Напомним, важно знать, кто имеет право на проверку военно-учетных документов. Согласно регламенту, сотрудники ТЦК должны проверять документы по определенным правилам, но в состав их группы могут входить и другие должностные лица.