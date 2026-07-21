Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Сотрудника могут объявить в розыск во время перебронирования: юрист сказал, как этого избежать

Сотрудника могут объявить в розыск во время перебронирования: юрист сказал, как этого избежать

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 00:30
Сотрудника могут объявить в розыск во время перебронирования: юрист объяснил, как этого избежать
Объявление о розыске в "Резерв+". Коллаж: Новини.LIVE

При переводе сотрудников с одной должности на другую может возникнуть ситуация, когда человека объявляют в розыск. Военнообязанного могут мобилизовать во время проверки документов, ведь в этот момент в "Резерв+" нет информации о предстоящем бронировании. Но есть несколько вариантов, как безопасно сняться с розыска.

Об этом сообщают Юристы.UA, передает Новини.LIVE.

Почему объявляют в розыск во время перебронирования

Юристы объясняют, что ТЦК могут мобилизовать человека в перерыве между перебронированием с одной работы на другую. Ведь с момента аннулирования предыдущей брони и до момента появления новой военнообязанный находится в юридически незащищенном положении — отсрочка отсутствует.

Если в этот переходный период человека остановит патруль ТЦК и полиции, то в системе "Оберіг" они увидят, что бронирование отсутствует. Следовательно, у них будет законное право выписать повестку для уточнения данных и прохождения ВЛК. Если человек откажется, его могут доставить в ТЦК и незаконно мобилизовать.

Также существует вероятность, что повестку пришлют по почте ещё до того, как работодатель успеет подать заявку на бронирование работника. Если по этой повестке не явиться, то человека объявят в розыск, и процесс нового бронирования может быть заблокирован.

Читайте также:

Как сняться с розыска

Если произойдет подобное и вас объявят в розыск во время перебронирования, то юристы в таком случае советуют сняться с розыска несколькими способами.

Самый простой — признать правонарушение и уплатить штраф в размере 8,5 тыс. грн.

Также можно попробовать обратиться с жалобой в ОТЦК или в вышестоящие учреждения (например Генштаб).

Юристы подчеркивают, что оплата штрафа и снятие с розыска без каких-либо проблем гарантированы для тех военнообязанных, у которых, например, оформлена отсрочка.

Ранее мы писали, что делать, если ТЦК повторно объявило в розыск после уплаты штрафа. По словам юристов, это может свидетельствовать о техническом сбое или же о неправомерных действиях ТЦК.

Напомним, важно знать, кто имеет право на проверку военно-учетных документов. Согласно регламенту, сотрудники ТЦК должны проверять документы по определенным правилам, но в состав их группы могут входить и другие должностные лица.

бронирование ТЦК и СП розыск юрист реестр Оберіг Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации