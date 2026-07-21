Працівника можуть оголосити в розшук під час перебронювання: юрист пояснив, як цього уникнути

Оголошення в розшук в "Резерв+". Колаж: Новини.LIVE

Під час перебронювання працівників з однієї роботи на іншу може виникнути ситуація, що людину кидають в розшук. Віськовозобовʼязаного можуть мобілізувати під час перевірки документів, адже в цей момент в "Резерв+" немає інформації про майбутнє бронювання. Та є декілька варіантів безпечно знятися з розшуку.

Про це повідомляють Юристи.UA, передає Новини.LIVE.

Чому подають в розшук під час перебронювання

Юристи пояснюють, що ТЦК можуть мобілізувати людину у паузі між перебронюванням з однієї роботи на іншу. Адже з моменту анулювання попередньої броні і до моменту появи нової військовозобовʼязаний є юридично незахищеним — відстрочка відсутня.

Якщо в цей перехідний період людину зупинить патруль ТЦК та поліції, то в системі "Оберіг" вони побачать, що бронювання відсутняє. Відтак, матимуть законне право виписати повістку для уточнення даних і проходження ВЛК. Якщо людина відмовиться, то її можуть доставити до ТЦК та неправомірно мобілізувати.

Також є ймовірність, що повістку пришлють поштою ще до того, як роботодавець встигне подати працівника на бронювання. Якщо по цій повістці не з'явитися, то людину подають у розшук і процес нового бронювання може бути заблокований.

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Як знятися з розшуку

Якщо станеться подібне і вас кинуть у розшук під час перебронювання, то юристи в такому випадку радять знятися з розшуку кількома способами.

Найпростіший — визнати правопорушення та сплатити штраф у сумі 8,5 тис. грн.

Також можна спробувати звернутися зі скаргою до ОТЦК чи вищих за рівнем установ (наприклад Генштаб).

Юристи наголошують, що оплата штрафу і зняття з розшуку без будь-яких проблем гарантована для тих військовозобовʼязаних, які, наприклад, мають оформлену відстрочку.

Раніше ми писали, що робити якщо ТЦК повторно оголосило у розшук після оплати штрафу. За словами юристів, це може свідчити про технічний збій або ж неправомірні дії ТЦК.

Нагадаємо, важливо знати хто має право на перевірку військово-облікових документів. За регламентом працівники ТЦК мають перевіряти документи за певними правилами, але до складу їхньої групи можуть входити інші посадовці.