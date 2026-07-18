Перевірка військово-облікових документів: хто має право та як діють групи ТЦК

Чоловік спілкується з представником ТЦК. Фото: Оболонський районний РТЦК та СП у м. Києві

Порядок здійснення мобілізаційного призову, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року №560, регламентує процедуру перевірки військово-облікових документів. Зокрема, уповноважений представник територіального центру комплектування зобов’язаний не лише перевірити, а й назвати себе та пред’явити посвідчення, що підтверджує його повноваження і статус. Крім того, до складу груп можуть входити й інші посадовці.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 16 травня 2024 р. № 560 "Питання проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період", передає Новини.LIVE.

Хто має повноваження перевіряти військово-облікові документи

Перевіряти військово-облікові документи мають право не лише представники ТЦК та СП. Для здійснення заходів з оповіщення формуються спеціальні робочі групи, які також можуть бути залучені до цього процесу. Вони утворюються розпорядженням начальника районної, міської адміністрації за пропозицією керівника відповідного ТЦК.

До складу таких груп можуть входити:

представники ТЦК і СП;

працівники структурних підрозділів районних і міських державних (військових) адміністрацій;

представники виконавчих органів сільських, селищних та міських рад;

співробітники Національної поліції України.

Склад груп формується на підставі розпорядчих актів керівників тих органів, представники яких залучаються до відповідних заходів.

Читайте також:

Водночас окремим наказом керівника районного або міського ТЦК та СП визначається порядок функціонування цих груп — призначаються відповідальні особи, встановлюються маршрути пересування, часові рамки, а також конкретна процедура виконання покладених завдань.

Водночас під час перевірки документів представник ТЦК повинен підтвердити, що має відповідні повноваження. Зокрема, уповноважений повинен назвати:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та посаду;

предʼявити документ, що посвідчує;

предʼявити службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки.

Як писали Новини.LIVE, частина військовозобов’язаних в Україні після сплати адмінштрафу через застосунок "Резерв+" повторно отримує сповіщення про нібито перебування в розшуку. За словами юристів, подібні випадки можуть бути наслідком як технічних збоїв у системі, так і можливих порушень з боку ТЦК.

А представники груп оповіщення зобов’язані зчитати та перевірити дані з QR-коду громадянина, що міститься у застосунку "Резерв+". Саме результати перевірки визначають подальші дії представників групи.