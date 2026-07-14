Розшук ТЦК не знімають автоматично після сплати штрафу

Перевірка документів щодо розшуку ТЦК. Фото: NV. Колаж: Новини.LIVE

Для того, щоб зняти розшук територіального центру комплектування потрібно сплатити штраф, накладений ТЦК за порушення військового обліку. Але автоматично, відразу після сплати штрафу розшук не буде знятий. Це має зробити оператор ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі uristy.ua.

Санкції від ТЦК

Територіальний центр комплектування не тільки проводить мобілізацію та займається організацією військового обліку. ТЦК контролюють дотримання правил обліку і карають порушників.

Згідно із законодавством, ТЦК мають право накладати на порушників військового обліку відповідні санкції. Першою санкцією є адміністративне стягнення, тобто штраф.

Громадянин має сплатити штраф у встановлені законом строки. Якщо ж цього не станеться, порушника можуть оголосити у розшук.

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З розшуку громадянина знімає не програма, а людина в ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який хоче зняти розшук ТЦК. Юристи пояснили, що у цьому процесі важливу роль відіграє саме територіальний центр комплектування.

Юрист Владислав Дерій пояснив, коментуючи цю ситуацію: "Щоб зняти статус "в розшуку" (який блокує бронювання через "Дію"), Вам потрібно сплатити штрафи, а ТЦК має внести ці дані в систему "Оберіг".

Дерій наголосив, що сплата штрафу не завжди знімає розшук автоматично: "Це робить оператор ТЦК. Подача ще однієї заяви на постанову означає визнання Вами ще одного правопорушення, але гарантій зняття розшуку в системі немає".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як зняти розшук ТЦК через застосунок "Резерв+".

Громадяни України, які порушили військовий облік, можуть отримати розшук від ТЦК. Зняти його можна онлайн через застосунок "Резерв+". Після подання заяви ТЦК має розглянути її протягом трьох днів.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.

В Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація, що передбачає відповідальність за ухилення від виконання військових обов'язків. В контексті поточної ситуації українці цікавляться, як перевірити свій статус військовозобов'язаного, зокрема можливість розшуку збоку ТЦК.