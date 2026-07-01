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Головна ТЦК Відсутність розшуку ТЦК при бронюванні: юрист назвав головну проблему

Відсутність розшуку ТЦК при бронюванні: юрист назвав головну проблему

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2026 00:30
Відсутність розшуку ТЦК при бронюванні: юрист назвав головну проблему
Застосунок "Резерв+" із повідомленням про порушення військового обліку. Фото та колаж: Новини.LIVE

Для того, аби отримати бронювання від мобілізації, громадянин не має перебувати у розшуку ТЦК. Але не варто думати, що відсутність розшуку важлива тільки на момент подачі документів. Громадянин не повинен перебувати у розшуку протягом усього часу розгляду заявки на бронь.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Санкції проти порушників військового обліку

Територіальний центр комплектування має право застосовувати різноманітні санкції до порушників військового обліку. Першою санкцією є адміністративне стягнення, тобто штрафи.

Штраф потрібно сплатити у чітко визначені законом часові рамки. Якщо ж громадянин цього не зробить, проти нього буде застосована наступна санкція.

Це оголошення порушника у розшук. Таку особу може затримати група оповіщення, аби доправити до територіального центру комплектування.

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Розшук може анулювати бронювання протягом 72 годин

Громадянин, який перебуває в розшуку ТЦК, отримує цілу низку проблем. Зокрема, його не зможуть забронювати на роботі.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився одним важливим нюансом бронювання під гіпотетичним розшуком. Чоловік поцікавився, чи достатньо не перебувати у розшуку на момент подачі документів на бронь, чи цей процес є тривалішим.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, наголосив, що ця проблема може з’явитися уже після подачі документів. Дерій підкреслив: "Для оформлення бронювання потрібно всі 72 години не перебувати в розшуку, не тільки на момент подачі документів".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як саме можна зняти розшук ТЦК через "Резерв+".

Громадяни України, які порушили військовий облік, можуть отримати розшук від ТЦК. Зняти його можна онлайн через застосунок "Резерв+".

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що юрист назвав найкращий спосіб перевірки себе на предмет розшуку ТЦК.

Якщо військовозобов’язаного громадянина оголосили у розшук, він може бути затриманий групою оповіщення ТЦК. Для того, аби не втрапити у такі неприємні ситуації, потрібно для початку дізнатися, чи є сам факт оголошення у розшук. Юристи пояснили, як це зробити найпростіше.

бронювання ТЦК та СП розшук
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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