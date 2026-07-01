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Главная ТЦК Отсутствие розыска ТЦК при бронировании: юрист назвал главную проблему

Отсутствие розыска ТЦК при бронировании: юрист назвал главную проблему

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 00:30
Отсутствие розыска ТЦК при бронировании: юрист назвал главную проблему
Приложение "Резерв+" с уведомлением о нарушении воинского учета. Фото и коллаж: Новини.LIVE

Чтобы получить отсрочку от мобилизации, гражданин не должен находиться в розыске ТЦК. Однако не стоит думать, что отсутствие розыска важно только на момент подачи документов. Гражданин не должен находиться в розыске на протяжении всего периода рассмотрения заявления на отсрочку.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Санкции в отношении нарушителей воинского учета

Территориальный центр комплектования имеет право применять различные санкции к нарушителям воинского учета. Первой санкцией является административное взыскание, то есть штрафы.

Штраф необходимо уплатить в четко определенные законом сроки. Если же гражданин этого не сделает, к нему будет применена следующая санкция.

Это объявление нарушителя в розыск. Такое лицо может быть задержано группой оповещения для доставки в территориальный центр комплектования.

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Розыск может аннулировать бронирование в течение 72 часов

Гражданин, находящийся в розыске ТЦК, сталкивается с целым рядом проблем. В частности, его не смогут зачислить на работу.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался одним важным нюансом бронирования при гипотетическом нахождении в розыске. Мужчина поинтересовался, достаточно ли не находиться в розыске на момент подачи документов на бронирование, или этот процесс более длительный.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, отметил, что эта проблема может возникнуть уже после подачи документов. Дерий подчеркнул: "Для оформления бронирования необходимо все 72 часа не находиться в розыске, а не только на момент подачи документов".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как именно можно снять розыск ТЦК через приложение "Резерв+".

Граждане Украины, нарушившие военный учет, могут попасть в розыск ТЦК. Снять его можно онлайн через приложение "Резерв+".

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что юрист назвал лучший способ проверить себя на предмет розыска ТЦК.

Если военнообязанного гражданина объявили в розыск, он может быть задержан группой оповещения ТЦК. Чтобы не попасть в такие неприятные ситуации, нужно для начала выяснить, имеется ли сам факт объявления в розыск. Юристы объяснили, как это сделать проще всего.

бронирование ТЦК и СП розыск
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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