Перевірка групою оповіщення: перша дія представників ТЦК

Робота групи оповіщення ТЦК. Фото: "Суспільне Луцьк". Колаж: Новини.LIVE

Група оповіщення ТЦК має право перевіряти документи у громадян на вулиці. Перш за все представники територіального центру комплектування мають перевірити інформацію з QR-коду, який вказаний у застосунку "Резерв+". Подальші дії групи оповіщення ТЦК залежать саме від цієї інформації.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі uristy.ua.

Чим займаються групи оповіщення ТЦК

Військовим обліком у мирний час та частковою мобілізацією в 2014-15 роках займалися військові комісаріати радянського зразка. Та згодом, перед повномасштабною війною їх замінила система ТЦК.

ТЦК, територіальні центри комплектування, здійснюють як контроль за військовим обліком, так і сповіщення громадян. Особливо важливим цей процес є зараз, під час воєнного стану та загальної мобілізації.

Для того, аби процес був максимально ефективним, процес сповіщення був розширений до вручення повісток і перевірки документів на вулиці. Цим зараз займаються групи оповіщення ТЦК.

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QR-код перш за все

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився нюансами роботи груп оповіщення ТЦК. Зокрема, яку інформацію ці структури мають перевірити обов’язково.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що саме є обов’язком групи оповіщення ТЦК. Це перш за все перевірка актуальних даних у військово-обліковому документі громадянина.

Юрист Сергій Богун підкреслив: "Якщо вас зупинить поліція чи представники ТЦК на вулиці, вони насамперед скануватимуть QR-код у вашому додатку "Резерв+". Надалі дії групи оповіщення ТЦК залежатимуть від отриманої з QR-коду інформації.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що група оповіщення ТЦК має право затримувати військових у СЗЧ.

У процесі загальної мобілізації група оповіщення ТЦК має право не тільки вручати повістки, а і затримувати порушників. Юристи пояснили, що затримувати члени групи оповіщення можуть навіть військовослужбовців у СЗЧ. Таких осіб передають до військової служби правопорядку.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що роздруківка з "Резерв+" для групи оповіщення не є аргументом.

Група оповіщення ТЦК має приймати як законний документ роздруківку електронного військово-облікового документу. Але на практиці ситуація є складнішою. Тому краще мати при собі смартфон із робочим застосунком "Резерв+".