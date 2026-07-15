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Главная ТЦК Проверка группой оповещения: первое действие представителей ТЦК

Проверка группой оповещения: первое действие представителей ТЦК

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 00:30
Проверка группой оповещения: первое действие представителей ТЦК
Работа группы оповещения ТЦК. Фото: "Суспільне Луцьк". Коллаж: Новини.LIVE

Группа оповещения ТЦК имеет право проверять документы у граждан на улице. Прежде всего представители территориального центра комплектования должны проверить информацию по QR-коду, указанному в приложении "Резерв+". Дальнейшие действия группы оповещения ТЦК зависят именно от этой информации.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале uristy.ua.

Чем занимаются группы оповещения ТЦК

Военным учетом в мирное время и частичной мобилизацией в 2014-15 годах занимались военные комиссариаты советского образца. Но впоследствии, перед полномасштабной войной, их заменила система ТЦК.

ТЦК, территориальные центры комплектования, осуществляют как контроль за воинским учетом, так и оповещение граждан. Особенно важен этот процесс сейчас, во время военного положения и всеобщей мобилизации.

Для того чтобы процесс был максимально эффективным, процедура оповещения была расширена до вручения повесток и проверки документов на улице. Этим сейчас занимаются группы оповещения ТЦК.

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QR-код прежде всего

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался нюансами работы групп оповещения ТЦК. В частности, какую информацию эти структуры должны проверить в обязательном порядке.

Юристы, комментируя эту ситуацию, пояснили, что именно входит в обязанности группы оповещения ТЦК. Это, прежде всего, проверка актуальных данных в военно-учетном документе гражданина.

Юрист Сергей Богун подчеркнул: "Если вас остановит полиция или представители ТЦК на улице, они в первую очередь отсканируют QR-код в вашем приложении "Резерв+". Дальнейшие действия группы оповещения ТЦК будут зависеть от информации, полученной из QR-кода.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что группа оповещения ТЦК имеет право задерживать военнослужащих, находящихся в СОЧ.

В ходе всеобщей мобилизации группа оповещения ТЦК имеет право не только вручать повестки, но и задерживать нарушителей. Юристы пояснили, что члены группы оповещения могут задерживать даже военнослужащих, находящихся в СОЧ. Таких лиц передают в военную службу правопорядка.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что распечатка из "Резерв+" для группы оповещения не является аргументом.

Группа оповещения ТЦК должна принимать в качестве законного документа распечатку электронного военно-учетного документа. Но на практике ситуация сложнее. Поэтому лучше иметь при себе смартфон с работающим приложением "Резерв+".

ТЦК и СП военно-учетный документ Резерв+
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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