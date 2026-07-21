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Главная ТЦК В ТЦК провели более 560 внеплановых проверок: выявлено сотни нарушений

В ТЦК провели более 560 внеплановых проверок: выявлено сотни нарушений

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 11:58
В ходе проверок ТЦК выявлено 208 нарушений
ВСП провело проверки в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК, ВСП. Коллаж: Новини.LIVE

Военная служба правопорядка провела по всей Украине 561 внеплановую проверку территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В частности, речь идет о тех ТЦК, деятельность которых ранее изучала Временная следственная комиссия Верховной Рады. По их результатам выявлено 208 нарушений законодательства и служебных распоряжений.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает Новини.LIVE.

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Ответ на запрос нардепа Гончаренко. Фото: Алексей Гончаренко / Telegram
Гончаренко
Ответ Минобороны. Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

По итогам проверок составлено 101 протокол об административных правонарушениях

Как отметил Гончаренко, в период с декабря 2025 года по июнь 2026 года Военная служба правопорядка провела 561 внеплановую проверку ТЦК. В ходе них было зафиксировано 208 нарушений требований законодательства и распорядительных документов.

"Выявленные правонарушения в основном касались проводимых мероприятий по оповещению военнообязанных, проверок их военно-учетных документов без использования средств видеофиксации, а также несоблюдения установленного порядка выгрузки и хранения видеозаписей", — говорится в сообщении.

По итогам проверок уполномоченные лица составили 101 протокол об административных правонарушениях.

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Кроме того, по словам депутата, было направлено уведомление о возможном совершении уголовного правонарушения по статье о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Как писали Новини.LIVE, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Сухопутные войска и территориальные центры комплектования, находящиеся в его вертикали управления, готовы к изменениям и поддерживают реформирование системы мобилизации. По его словам, представители ТЦК участвуют в заседаниях ВСК Верховной Рады, передают информацию об обнаруженных нарушениях в ГБР и выступают за привлечение полиции к реагированию на такие случаи.

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторые военнообязанные после уплаты штрафа через приложение "Резерв+" вновь получают уведомления о том, что находятся в розыске ТЦК. Юристы отмечают, что это может быть как техническим сбоем, так и следствием неправомерных действий территориального центра комплектования. В таком случае советуют обратиться в службу технической поддержки "Резерв+", подать заявление в ТЦК, а в случае отказа — обжаловать действия центра в суде.

Алексей Гончаренко ТЦК и СП ВСК по оборонке
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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