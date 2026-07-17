После уплаты штрафа ТЦК вновь объявил его в розыск — что делать, объяснили юристы

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП

Некоторые военнообязанные украинцы после уплаты административного штрафа через приложение "Резерв+" вновь получают уведомления о том, что они находятся в розыске. Юристы пояснили, что такая ситуация может свидетельствовать как о техническом сбое, так и о неправомерных действиях территориального центра комплектования.

Об этом сообщает Юристы.UA, передает Новини.LIVE.

Почему после уплаты штрафа может вновь появиться розыск

Специалисты отмечают: если человека повторно внесли в розыск по той же причине, за которую он уже уплатил штраф, это может противоречить действующему законодательству. Административный розыск, который применяется за нарушение правил воинского учета, после выполнения требований или уплаты штрафа должен быть отменен.

Поводом для разъяснения стала история военнообязанного, который после завершения бронирования увидел в "Резерв+" сообщение о розыске из-за якобы неявки по повестке. Мужчина уверяет, что повестки не получал, однако для быстрого оформления нового бронирования признал нарушение через приложение и оплатил половину штрафа. Сначала система сообщила о снятии с розыска, но уже через несколько минут соответствующая отметка снова появилась.

В такой ситуации юристы рекомендуют обратиться в службу технической поддержки "Резерв+", а также подать заявление в ТЦК с требованием закрыть административное производство и удалить информацию о нарушении из реестра. Если же территориальный центр комплектования откажется это сделать, граждане могут обжаловать его действия в судебном порядке.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, украинское законодательство позволяет аспирантам получить отсрочку от мобилизации. Такое право могут иметь и военнообязанные, обучающиеся в аспирантуре зарубежных высших учебных заведений, однако только при условии соблюдения установленных законом требований.

Как сообщали Новини.LIVE, действующее законодательство Украины не предусматривает принудительной мобилизации мужчин после достижения 60-летнего возраста. Несмотря на дискуссии о возможном повышении предельного мобилизационного возраста, соответствующие изменения в законодательство пока не принимались.