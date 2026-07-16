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Главная ТЦК Новые правила для мужчин 60+: кого могут принять на военную службу

Новые правила для мужчин 60+: кого могут принять на военную службу

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 18:28
Мобилизация после 60 лет в Украине: кого могут призвать в армию по контракту в возрасте 60+
Военные ВСУ. Фото: 24-я ОМБр

В Украине мужчин старше 60 лет не могут мобилизовать принудительно, ведь именно этот возраст остается предельным для обязательного призыва. Несмотря на распространенные слухи о возможном повышении мобилизационного возраста, соответствующих законодательных изменений пока нет.

Об этом сообщает Минобороны, передает Новини.LIVE.

После 60 лет принудительная мобилизация не предусмотрена

В то же время украинцы пенсионного возраста могут добровольно вступить в ряды Сил обороны по программе "Контракт 60+". Для этого необходимо пройти военно-медицинскую комиссию (ВМК), получить заключение о годности к службе, найти воинскую часть, которая согласится принять кандидата, а также подписать контракт сроком на один год.

Программа предусматривает испытательный срок продолжительностью до шести месяцев. Если военнослужащий успешно его проходит, контракт могут продлить. Людей в возрасте старше 60 лет не привлекают к штурмовым подразделениям или к самым опасным боевым заданиям. Вместо этого их опыт используют в тех направлениях, где больше всего требуются профессиональные навыки и многолетний опыт. Речь идет, в частности, о: логистике и материальном обеспечении; организации перевозок; военной связи; ремонте и техническом обслуживании техники; обучении и подготовке военнослужащих.

Как отмечают в Минобороны, особенно востребованными остаются специалисты с техническим или военным образованием, которые могут работать инструкторами и наставниками для новобранцев.

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Как сообщали Новини.LIVE, в Украине право на отсрочку от мобилизации имеют отдельные категории граждан, в частности студенты и аспиранты, получающие образование по дневной или дуальной форме обучения. В то же время для тех, кто учится за рубежом, действуют отдельные условия относительно оформления такого права.

Как сообщали Новини.LIVE, представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки во время мероприятий оповещения имеют право проверять военно-учетные документы граждан. Дальнейшие действия группы оповещения зависят от информации, отображаемой в приложении "Резерв+" после проверки QR-кода.

пенсионеры мобилизация война в Украине ТЦК и СП
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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