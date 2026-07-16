Мобілізація після 60 років в Україні: кого можуть взяти до війська за контрактом 60+

Військові ЗСУ. Фото: 24 ОМБр

В Україні чоловіків після 60 років не можуть мобілізувати примусово, адже саме цей вік залишається граничним для обов'язкового призову. Попри поширені чутки про можливе підвищення мобілізаційного віку, відповідних законодавчих змін наразі немає.

Про це повідомляє Міноборони, передає Новини.LIVE.

Після 60 років примусова мобілізація не передбачена

Водночас українці пенсійного віку можуть добровільно вступити до лав Сил оборони за програмою "Контракт 60+". Для цього потрібно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), отримати висновок про придатність до служби, знайти військову частину, яка погодиться прийняти кандидата, а також підписати контракт терміном на один рік.

Програма передбачає випробувальний термін тривалістю до шести місяців. Якщо військовослужбовець успішно його проходить, контракт можуть продовжити. Людей віком понад 60 років не залучають до штурмових підрозділів або найнебезпечніших бойових завдань. Натомість їхній досвід використовують у напрямках, де найбільше потрібні професійні навички та багаторічний досвід. Йдеться, зокрема, про: логістику та матеріальне забезпечення; організацію перевезень; військовий зв'язок; ремонт і технічне обслуговування техніки;

навчання та підготовку військовослужбовців.

Як зазначають у Мінборони, особливо затребуваними залишаються фахівці з технічною або військовою освітою, які можуть працювати інструкторами та наставниками для новобранців.

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Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні право на відстрочку від мобілізації мають окремі категорії громадян, зокрема студенти та аспіранти, які здобувають освіту за денною або дуальною формою навчання. Водночас для тих, хто навчається за кордоном, діють окремі умови щодо оформлення такого права.

Як повідомляли Новини.LIVE, представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час заходів оповіщення мають право перевіряти військово-облікові документи громадян. Подальші дії групи оповіщення залежать від інформації, яка відображається у застосунку "Резерв+" після перевірки QR-коду.