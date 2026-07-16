Відстрочка для аспіранта іноземного вишу: п'ять умов для отримання відстрочки

Українські аспіранти. Фото: ЛНТУ. Колаж: Hoвини.LIVE

Аспірант, як і студент бакалаврату чи магістратури, має право на отримання відстрочки від мобілізації. Це можливо навіть у випадку, коли український військовозобов’язаний громадянин навчається у аспірантурі іноземного вищого навчального закладу. Але в такій ситуації потрібно відповідати цілій низці критеріїв.

Як повідомляють Hoвини.LIVE, про це написали на порталі uristy.ua.

Відстрочка для студентів та аспірантів

Громадяни України мають право на відстрочку від мобілізації в особливий період. Відстрочка може бути надана кожному громадянину, але лише за наявності законних на те підстав.

Частина таких підстав пов’язана із особистим статусом громадянина. Це, зокрема, може бути відстрочка на час навчання.

Право на відстрочку мають як студенти, так і аспіранти. Відстрочка для такої категорії громадян триває протягом усього періоду навчання.

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Умови для відстрочки аспіранта іноземного вишу

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився особливостями оформлення відстрочки від мобілізації для аспіранта. Чоловік наголосив, що він навчається в аспірантурі іноземного вищого навчального закладу.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що формально таке право у аспіранта є. Юрист Євген Корнійчук підкреслив: "Ви, як аспірант іноземного закладу вищої освіти маєте достатньо обґрунтовану правову позицію щодо права на відстрочку".

Але, додав Корнійчук, аспірант неукраїнського вишу має відповідати низці критеріїв. Відстрочка надається, коли він:

дійсно зарахований на навчання, а не лише отримав запрошення або попереднє підтвердження вступу;

навчається за денною формою або за іноземною формою навчання, яка за своїм змістом відповідає денній;

здобуває ступінь PhD або інший докторський ступінь, який відповідає третьому рівню вищої освіти;

до вступу вже здобув ступінь магістра або інший еквівалентний попередній рівень;

і не має раніше здобутого ступеня доктора філософії або іншого рівнозначного докторського ступеня.

Нагадаємо, Hoвини.LIVE раніше писали про те, що академічна відпустка анулює відстрочку навіть в аспірантурі.

Аспірант, як і студент, має право на відстрочку від мобілізації на увесь час навчання. Але існує один виняток, коли відстрочка буде скасована для студента аспірантури. Це станеться, якщо він використає своє право на академічну відпустку.

Додамо, Hoвини.LIVE повідомляли про те, чи потрібні у процесі оформлення відстрочки для аспіранта актуальний висновок ВЛК та паперовий документ.

Аспіранти можуть оформити відстрочку від мобілізації навіть за відсутності паперового військово-облікового документу. Цей документ доведеться оформити разом із відстрочкою, а от на ВЛК таких громадян не мають права направляти.