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Главная ТЦК Розыск ТЦК из-за повестки, отправленной "Укрпоштою": юрист объяснил причину штрафа и розыска

Розыск ТЦК из-за повестки, отправленной "Укрпоштою": юрист объяснил причину штрафа и розыска

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 21:40
Разыск ТЦК из-за повестки, отправленной Укрпоштою: юрист объяснил причину штрафа и разыска
Сообщение в "Резерв+" о нарушении воинского учета. Фото и коллаж: Новини.LIVE

ТЦК имеют право отправлять повестки по почте, а не только вручать лично в руки. В случае неполучения такой повестки гражданин будет объявлен в розыск. Для снятия розыска необходимо закрыть все административные дела.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале uristy.ua.

Повестки, изменения в процессе вручения

Для оповещения граждан и проведения мобилизации территориальные центры комплектования используют такой инструмент, как повестки. В мирное время повестки нужны для организации процесса воинского учета.

Повестки бывают различного назначения. Некоторые виды повесток нужны лишь для информирования и уведомления граждан, другие, такие как мобилизационное распоряжение, необходимы для проведения мобилизации.

Во время полномасштабной войны институт повесток претерпел серьезные изменения. Так, изменения позволили отправлять повестки по почте, а не только вручать лично в руки.

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Повестка по почте, розыск и снятие санкции

К юристам обратился гражданин, в отношении которого ТЦК объявил розыск за неполучение повестки. Мужчина рассказал, что ему не пытались вручить повестку, и поинтересовался, почему так произошло и что делать.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, пояснил: "Новый статус «в розыске» из-за повестки, которую Вы физически не получали, скорее всего, возник из-за новых правил вручения. Повестка, отправленная "Укрпоштою" по адресу Вашей регистрации (или тому, который указан в "Резерв+"), считается врученной, даже если Вы отказались от неё или почтальон поставил отметку о Вашем отсутствии по этому адресу".

Дерий рассказал, как поступить в этой ситуации: "Чтобы снять статус "в розыске" (который блокирует бронирование через "Дію"), вам нужно закрыть все административные производства, то есть уплатить штрафы, а ТЦК должен внести эти данные в систему "Оберіг".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что ещё в 2025 году правительство внесло изменения в процесс вручения повесток по почте.

Отправленная по почте повестка теперь официально считается врученной. Эта норма закреплена в новом постановлении Кабмина о разрешении на печать повесток отделами ТЦК.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что делать гражданину, если пришла повестка по почте, а он находится за границей.

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанные мужчины получают повестки, по которым должны явиться в ТЦК и СП. Уведомление может осуществляться на работе, по месту жительства, на улице или в любом общественном месте. Также документ могут отправлять по почте. Нередко случаются ситуации, когда украинцам, находящимся за границей, приходят повестки на почтовое отделение в Украине.

Укрпошта повестки розыск
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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