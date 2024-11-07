Мобилизационное распоряжение – что это такое и какая организация выдает

Кто выдает мобилизационное распоряжение
Мобилизационное распоряжение выдает территориальный центр комплектования, в котором гражданин проходил военно-врачебную комиссию. Этому не может помешать даже то, что у военнообязанного гражданина по какой-либо причине нет военного билета.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Мобилизационное распоряжение, зачем и кем выдается
Мобилизационное распоряжение — это документ, определяющий дату и место прибытия военнообязанного для службы в Вооруженных силах Украины.
Юристы объяснили, какой именно территориальный центр комплектования выдает мобилизационное распоряжение.
"Мобилизационное распоряжение могут выдать в любом ТЦК, где военнообязанное лицо прошло ВВК", — пояснил Юрий Айвазян.
Нужен военный билет
При этом, подчеркнул адвокат, мобилизационное распоряжение посылается даже тогда, когда военнообязанный не имеет военного билета или находится в ситуации оформления этого документа.
"Отсутствие бумажного ВУД тому не мешает", — заверил Айвазян.
Напомним, мы раньше писали о том, какая разница между повесткой и мобилизационным распоряжением.
Добавим, мы сообщали о том, когда вручается мобилизационное распоряжение.
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