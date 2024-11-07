Мобилизационное распоряжение – что это такое и какая организация выдает

Оформление документов в ТЦК. Фото: Житомирский ТЦК

Мобилизационное распоряжение выдает территориальный центр комплектования, в котором гражданин проходил военно-врачебную комиссию. Этому не может помешать даже то, что у военнообязанного гражданина по какой-либо причине нет военного билета.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Мобилизационное распоряжение, зачем и кем выдается

Мобилизационное распоряжение — это документ, определяющий дату и место прибытия военнообязанного для службы в Вооруженных силах Украины.

Юристы объяснили, какой именно территориальный центр комплектования выдает мобилизационное распоряжение.

"Мобилизационное распоряжение могут выдать в любом ТЦК, где военнообязанное лицо прошло ВВК", — пояснил Юрий Айвазян.

Нужен военный билет

При этом, подчеркнул адвокат, мобилизационное распоряжение посылается даже тогда, когда военнообязанный не имеет военного билета или находится в ситуации оформления этого документа.

"Отсутствие бумажного ВУД тому не мешает", — заверил Айвазян.

Напомним, мы раньше писали о том, какая разница между повесткой и мобилизационным распоряжением.

Добавим, мы сообщали о том, когда вручается мобилизационное распоряжение.