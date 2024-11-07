Оформлення документів у ТЦК. Фото: Житомирський ТЦК

Мобілізаційне розпорядження видає той територіальний центр комплектування, в якому громадянин проходив військово-лікарську комісію. Цьому не може завадити навіть те, що у військовозобов’язаного громадянина з якоїсь причини немає військового квитка.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Мобілізаційне розпорядження, навіщо і ким видається

Мобілізаційне розпорядження — це документ, який визначає дату і місце прибуття військовозобов’язаного для служби у Збройних силах України.

Юристи пояснили, який саме територіальний центр комплектування видає мобілізаційне розпорядження.

"Мобілізаційне розпорядження можуть видати у будь-якому ТЦК, де військовозобов’язана особа пройшла ВЛК", — пояснив Юрій Айвазян.

Чи потрібен військовий квиток

При цьому, підкреслив адвокат, мобілізаційне розпорядження надсилається навіть тоді, коли військовозобов’язаний не має військового квитка чи перебуває у ситуації оформлення цього документу.

"Відсутність паперового ВОД тому не заважає", — запевнив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яка різниця між повісткою та мобілізаційним розпорядженням.

Додамо, ми повідомляли про те, коли саме вручається мобілізаційне розпорядження.