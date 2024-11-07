Хто видає мобілізаційне розпорядження
Мобілізаційне розпорядження видає той територіальний центр комплектування, в якому громадянин проходив військово-лікарську комісію. Цьому не може завадити навіть те, що у військовозобов’язаного громадянина з якоїсь причини немає військового квитка.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Мобілізаційне розпорядження, навіщо і ким видається
Мобілізаційне розпорядження — це документ, який визначає дату і місце прибуття військовозобов’язаного для служби у Збройних силах України.
Юристи пояснили, який саме територіальний центр комплектування видає мобілізаційне розпорядження.
"Мобілізаційне розпорядження можуть видати у будь-якому ТЦК, де військовозобов’язана особа пройшла ВЛК", — пояснив Юрій Айвазян.
Чи потрібен військовий квиток
При цьому, підкреслив адвокат, мобілізаційне розпорядження надсилається навіть тоді, коли військовозобов’язаний не має військового квитка чи перебуває у ситуації оформлення цього документу.
"Відсутність паперового ВОД тому не заважає", — запевнив Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, яка різниця між повісткою та мобілізаційним розпорядженням.
Додамо, ми повідомляли про те, коли саме вручається мобілізаційне розпорядження.
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