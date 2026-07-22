Неправомірний штраф ТЦК: як повернути собі кошти

Повернення коштів через суд за штраф від ТЦК. Фото: sud.ua, vsn.ua. Колаж: Новини.LIVE

Якщо ви звернулися до суду за несправедливий штраф ТЦК, то вам можуть повернути сплачені кошти. Але це не відбудеться автоматично, є спеціальна процедура.

Як повернути собі гроші за незаконний штра ТЦК, ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк.

Повернення коштів від ТЦК

​Якщо суд скасував постанову ТЦК про накладення адміністративного штрафу, це не означає, що сплачені кошти повернуться автоматично. Для їх повернення необхідно вчинити окремі юридичні дії.

"Судова практика підтверджує, що особа має право вимагати повернення коштів, які після скасування постанови залишаються у Державному бюджеті без достатньої правової підстави", — пояснила юристка.

Крок 1. Скасувати постанову про штраф

​Першою та обов'язковою умовою є набрання законної сили судовим рішенням, яким постанову ТЦК визнано протиправною та скасовано. Без такого рішення повернути сплачений штраф неможливо.

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Крок 2. Подати заяву про повернення коштів

​Після скасування постанови необхідно звернутися із заявою про повернення коштів до органу, який контролює справляння відповідного платежу, додавши:

копію судового рішення; документ, що підтверджує сплату штрафу; реквізити банківського рахунку для повернення коштів.

Крок 3. Якщо кошти добровільно не повернули

​"На практиці нерідко органи влади відмовляють у поверненні або не реагують на заяву. У такому випадку особа має право звернутися до суду з позовом про стягнення безпідставно утриманих коштів", — сказала Шуляк.

​Велика Палата Верховного Суду роз'яснила, що після скасування постанови правова підстава для утримання коштів відпадає, тому вони можуть бути стягнуті як безпідставно набуте майно відповідно до статті 1212 Цивільного кодексу України.

​Яке ми писали раніше, українець повернув собі 17 тисяч грн після скасування штрафу ТЦК. Це сталося на Хмельниччині. Позивачу також компенсували сплачений судовий збір.

Нагадаємо, чиновник розкрив схеми хабарів у ТЦК. Деякі військові вимагали по 10 тисяч доларів, щоб відпустити людину з буса.