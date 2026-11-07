Мобільний додаток "Резерв+". Фото: УНІАН

Електронна відмітка про відстрочку в додатку "Резерв+" не виключає подальшого перегляду рішення про її надання. Це можливо, якщо військовозобов’язаний втратив передбачені законом підстави для звільнення від призову. Рекомендується не обмежуватися інформацією, яка відображається в основному розділі додатка.

Особливу увагу слід приділяти розширеним відомостям із реєстру "Оберіг", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на адвоката Олексія Мендруха.

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Юрист пояснив, що формулювання "до завершення мобілізації" не означає конкретну дату закінчення відстрочки. При цьому сам по собі такий запис не свідчить про те, що документ втратив чинність. Щоб отримати більш детальну інформацію про термін та поточний статус, військовозобов’язаним радять отримати розширені дані з реєстру.

Як перевірити актуальну інформацію

Перевірити відомості можна безпосередньо через додаток "Резерв+". Для цього необхідно:

відкрити додаток і перейти до електронного військово-облікового документа;

запитати розширені дані з реєстру "Оберіг";

оновити інформацію та сформувати документ;

завантажити PDF-файл і перевірити зазначений у ньому термін дії відстрочки.

Згідно з порядком, затвердженим постановою Кабінету міністрів № 560, комісія ТЦК може переглянути раніше прийняте рішення, якщо обставини, що надавали право на відстрочку, змінилися або перестали існувати. У разі встановлення відсутності законних підстав відстрочку можуть скасувати. Тому важливо своєчасно повідомляти про зміни, які впливають на право на звільнення від мобілізації, та перевіряти актуальність даних у реєстрі.

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Що робити у разі зміни статусу

Якщо інформація про відстрочку зникла або в електронному документі з’явилися нові відомості, насамперед слід з’ясувати причину змін. Військовозобов’язаному важливо отримати інформацію про рішення комісії та обставини, які стали підставою для його ухвалення.

Якщо особа не згодна зі скасуванням відстрочки, вона має право перевірити дотримання встановленої процедури та оскаржити рішення в передбаченому законом порядку.

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