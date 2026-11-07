Мобильное приложение "Резерв+". Фото: УНИАН

Электронная отметка об отсрочке в приложении "Резерв+" не исключает последующего пересмотра решения о ее предоставлении. Такое возможно, если военнообязанный утратил предусмотренные законом основания для освобождения от призыва. Рекомендуется не ограничиваться информацией, которая отображается в основном разделе приложения.

Особое внимание следует уделять расширенным сведениям из реестра "Оберег", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Алексея Мендруха.

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Юрист пояснил, что формулировка "до завершения мобилизации" не обозначает конкретную дату окончания отсрочки. При этом сама по себе такая запись не свидетельствует о том, что документ перестал действовать. Чтобы получить более подробную информацию о сроке и текущем статусе, военнообязанным советуют сформировать расширенные данные из реестра.

Как проверить актуальную информацию

Сверить сведения можно непосредственно через приложение "Резерв+". Для этого необходимо:

открыть приложение и перейти к электронному военно-учетному документу;

запросить расширенные данные из реестра "Оберег";

обновить информацию и сформировать документ;

скачать PDF-файл и проверить указанный в нем срок действия отсрочки.

Согласно порядку, утвержденному постановлением Кабинета министров №560, комиссия ТЦК может пересмотреть ранее принятое решение, если обстоятельства, дававшие право на отсрочку, изменились или перестали существовать. При установлении отсутствия законных оснований отсрочку могут отменить. Поэтому важно своевременно сообщать об изменениях, которые влияют на право на освобождение от мобилизации, и проверять актуальность данных в реестре.

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Что делать при изменении статуса

Если информация об отсрочке исчезла или в электронном документе появились новые сведения, прежде всего следует выяснить причину изменений. Военнообязанному важно получить информацию о решении комиссии и обстоятельствах, которые стали основанием для его принятия.

Если человек не согласен с отменой отсрочки, он вправе проверить соблюдение установленной процедуры и обжаловать решение в предусмотренном законом порядке.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что Кабмин может предложить бизнесу добровольно направить часть сотрудников в армию, чтобы сохранить право бронировать остальных работников.

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторым категориям военных могут позволить нести службу ближе к дому. В первую очередь это касается тех, у кого есть дети, или в случае инвалидностей некоторых групп.