Отдельной категории военных предоставили возможность служить поближе к дому
Возможность проходить военную службу неподалеку от семьи предусмотрена для военнослужащих ВСУ, которые воспитывают и содержат детей с инвалидностью младше 18 лет. Такое решение должно упростить участие родителей в жизни детей и уходе за ними. Соответствующее требование 31 октября 2026 года довел до командования Главнокомандующий. Речь идет о рассмотрении рапортов на перемещение с учетом семейных обстоятельств.
При этом место дальнейшей службы будет зависеть от наличия подходящих должностей и укомплектованности подразделений, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Офис Военного омбудсмана.
Командующим видов и родов войск, а также руководителям органов военного управления поручили соблюдать положения о прохождении военной службы при рассмотрении таких обращений. Перевод возможен на равнозначную или нижестоящую должность в части либо органе военного управления, расположенном по месту проживания ребенка или в ближайшей доступной местности.
Какие обстоятельства могут стать основанием
Положение о прохождении военной службы предусматривает перемещение по семейным обстоятельствам и в других ситуациях. В частности, учитываются:
- воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- содержание совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- необходимость ухода за членом семьи с инвалидностью I или II группы при соблюдении установленных условий;
- наличие у ребенка или близкого родственника тяжелого заболевания, подтвержденного медицинскими документами.
Для рассмотрения рапорта необходимо документально подтвердить обстоятельства, на которые ссылается военнослужащий. В зависимости от ситуации могут потребоваться свидетельство о рождении ребенка, справка об инвалидности, медицинское заключение или документы, подтверждающие необходимость постоянного ухода. Перечень бумаг определяется конкретным основанием для перемещения.
Почему перевод не происходит автоматически
Подача рапорта сама по себе не означает, что военнослужащего обязательно направят в выбранный населенный пункт. При рассмотрении обращения командование должно учитывать требования законодательства, наличие соответствующих должностей и кадровую ситуацию в подразделениях. Для родителей детей с инвалидностью до 18 лет отдельно подтверждена возможность перемещения ближе к месту проживания ребенка на равнозначную или нижестоящую должность.
Офис Военного омбудсмана также обратился по этому вопросу в Государственную пограничную службу, Национальную гвардию и Государственную специальную службу транспорта. На момент публикации ведомство ожидало от этих структур отдельных решений. Поэтому объявленный порядок касается военнослужащих ВСУ, а аналогичные изменения в других формированиях пока не подтверждены.
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