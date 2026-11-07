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Главная ТЦК Отдельной категории военных предоставили возможность служить поближе к дому

Отдельной категории военных предоставили возможность служить поближе к дому

Ua ru
7 ноября 2026 00:26
Служба рядом с домом: при каких условиях военный сможет просить о переводе УНИАН
Военнослужащий тестирует дрон. Фото: УНИАН

Возможность проходить военную службу неподалеку от семьи предусмотрена для военнослужащих ВСУ, которые воспитывают и содержат детей с инвалидностью младше 18 лет. Такое решение должно упростить участие родителей в жизни детей и уходе за ними. Соответствующее требование 31 октября 2026 года довел до командования Главнокомандующий. Речь идет о рассмотрении рапортов на перемещение с учетом семейных обстоятельств.

При этом место дальнейшей службы будет зависеть от наличия подходящих должностей и укомплектованности подразделений, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Офис Военного омбудсмана.

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Командующим видов и родов войск, а также руководителям органов военного управления поручили соблюдать положения о прохождении военной службы при рассмотрении таких обращений. Перевод возможен на равнозначную или нижестоящую должность в части либо органе военного управления, расположенном по месту проживания ребенка или в ближайшей доступной местности.

Какие обстоятельства могут стать основанием

Положение о прохождении военной службы предусматривает перемещение по семейным обстоятельствам и в других ситуациях. В частности, учитываются:

  • воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • содержание совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • необходимость ухода за членом семьи с инвалидностью I или II группы при соблюдении установленных условий;
  • наличие у ребенка или близкого родственника тяжелого заболевания, подтвержденного медицинскими документами.

Для рассмотрения рапорта необходимо документально подтвердить обстоятельства, на которые ссылается военнослужащий. В зависимости от ситуации могут потребоваться свидетельство о рождении ребенка, справка об инвалидности, медицинское заключение или документы, подтверждающие необходимость постоянного ухода. Перечень бумаг определяется конкретным основанием для перемещения.

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Почему перевод не происходит автоматически

Подача рапорта сама по себе не означает, что военнослужащего обязательно направят в выбранный населенный пункт. При рассмотрении обращения командование должно учитывать требования законодательства, наличие соответствующих должностей и кадровую ситуацию в подразделениях. Для родителей детей с инвалидностью до 18 лет отдельно подтверждена возможность перемещения ближе к месту проживания ребенка на равнозначную или нижестоящую должность.

Офис Военного омбудсмана также обратился по этому вопросу в Государственную пограничную службу, Национальную гвардию и Государственную специальную службу транспорта. На момент публикации ведомство ожидало от этих структур отдельных решений. Поэтому объявленный порядок касается военнослужащих ВСУ, а аналогичные изменения в других формированиях пока не подтверждены. 

Напомним, портал Новини.LIVE сообщал о том, что украинскому бизнесу предложили отправить часть работников в армию. Это поможет предприятиям сохранить право бронировать сотрудников. 

Также Новини.LIVE писали о том, как проходит расследование резонансного случая в Хмельницкой области. Там местные сотрудники ТЦК и СП несанкционировано ворвались на территорию приватного жилища. 

мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнообязанные лицо с инвалидностью
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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