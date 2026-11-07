Військовослужбовець випробовує дрон. Фото: УНІАН

Можливість проходити військову службу неподалік від сім’ї передбачена для військовослужбовців ЗСУ, які виховують та утримують дітей з інвалідністю віком до 18 років. Таке рішення має спростити участь батьків у житті дітей та догляді за ними. Відповідну вимогу 31 жовтня 2026 року довів до відома командування Головнокомандувач. Йдеться про розгляд рапортів щодо переведення з урахуванням сімейних обставин.

При цьому місце подальшої служби залежатиме від наявності відповідних посад та укомплектованості підрозділів, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Офіс Військового омбудсмена.

Реклама

Командувачам видів і родів військ, а також керівникам органів військового управління доручили дотримуватися положень про проходження військової служби під час розгляду таких звернень. Переведення можливе на рівнозначну або нижчу посаду в частині чи органі військового управління, розташованому за місцем проживання дитини або в найближчій доступній місцевості.

Які обставини можуть стати підставою

Положення про проходження військової служби передбачає переведення через сімейні обставини та в інших ситуаціях. Зокрема, враховуються:

виховання дитини з інвалідністю у віці до 18 років;

утримання повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи;

необхідність догляду за членом сім’ї з інвалідністю I або II групи за умови дотримання встановлених вимог;

наявність у дитини або близького родича важкого захворювання, підтвердженого медичними документами.

Для розгляду рапорту необхідно документально підтвердити обставини, на які посилається військовослужбовець. Залежно від ситуації можуть знадобитися свідоцтво про народження дитини, довідка про інвалідність, медичний висновок або документи, що підтверджують необхідність постійного догляду. Перелік документів визначається конкретною підставою для переведення.

Читайте також:

Чому переведення не відбувається автоматично

Подання рапорту саме по собі не означає, що військовослужбовця обов’язково направлять до обраного населеного пункту. Під час розгляду звернення командування має враховувати вимоги законодавства, наявність відповідних посад та кадрову ситуацію в підрозділах. Для батьків дітей з інвалідністю до 18 років окремо підтверджено можливість переведення ближче до місця проживання дитини на рівнозначну або нижчу посаду.

Офіс Військового омбудсмена також звернувся з цього питання до Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту. На момент публікації відомство очікувало від цих структур окремих рішень. Тому оголошений порядок стосується військовослужбовців ЗСУ, а аналогічні зміни в інших формуваннях поки що не підтверджені.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE повідомляв про те, що українському бізнесу запропонували відправити частину працівників до армії. Це допоможе підприємствам зберегти право бронювати співробітників.

Також Новини.LIVE писали про те, як проходить розслідування резонансного випадку в Хмельницькій області. Там місцеві співробітники ТЦК та СП несанкціоновано увірвалися на територію приватного житла.