Відстрочка попри штраф: документи подаються в Резерв+ і ЦПАУ

"Резерв+", де можна подати заяву на відстрочку для догляду.

Відстрочка для догляду за близьким родичем з інвалідністю можлива навіть попри наявність штрафу. Оформити таку відстрочку можна навіть дистанційно, через застосунок "Резерв+". Але у деяких випадках громадянину доведеться нести документи в ЦНАП.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для догляду за матір’ю

Відстрочка від мобілізації оформлюється винятково територіальними центрами комплектування. Але процес подачі документів на відстрочку може відбуватися і не в приміщеннях ТЦК.

Після змін до законодавства громадяни отримали право подавати заяву і документи на відстрочку у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Частина відстрочок оформлюється взагалі онлайн, через застосунок "Резерв+".

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку для догляду за матір’ю, що має інвалідність другої групи. Чоловік поцікавився, як він може це зробити, зважаючи на наявність штрафу від ТЦК.

"Резерв+" чи ЦНАП, куди і коли іти

Юристи пояснили, що відстрочка від мобілізації не має прямого зв’язку із адміністративними санкціями ТЦК. Юрист Владислав Дерій запевнив, що навіть за наявності штрафу громадянин має право отримати відстрочку.

Дерій також пояснив, як і де оформлювати відстрочку в такій ситуації. Юрист підкреслив: "Відстрочку можете спробувати оформити за пунктом 13 через "Резерв+".

За словами Владислава Дерія, у певній ситуації, можливо, громадянину все ж доведеться підготувати паперові документи: "Якщо інвалідність та родинні зв'язки коректно підтягуються по реєстрам, то Ви отримаєте відстрочку. Якщо ж ні, то потрібно йти до ЦНАП".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити громадянину, якщо у нього зникла відстрочка у "Резерв+".

Військовозобов'язані українці іноді можуть зіткнутися з проблемою відображення відстрочок у застосунку "Резерв+". Зокрема, попри отримання push-повідомлень про можливе автоматичне подовження строку дії документа, у багатьох відповідної інформації може так і не з'явиться.

Додамо, ми повідомляли про те, що у "Резерв+" з'явився новий тип відстрочки.

У додатку "Резерв+" запроваджено нову категорію осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації. Батьки дітей з інвалідністю будь-якого віку тепер можуть оформити відстрочку онлайн через цей додаток.