Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Отсрочка несмотря на штраф: документы подаются в "Резерв+" и ЦПАУ

Отсрочка несмотря на штраф: документы подаются в "Резерв+" и ЦПАУ

Ua ru
Дата публикации 26 марта 2026 00:30
"Резерв+", где можно подать заявление на отсрочку для ухода. Фото: Новини.LIVE

Отсрочка для ухода за близким родственником с инвалидностью возможна даже несмотря на наличие штрафа. Оформить такую отсрочку можно даже дистанционно, через приложение "Резерв+". Но в некоторых случаях гражданину придется нести документы в ЦПАУ.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для ухода за матерью

Отсрочка от мобилизации оформляется исключительно территориальными центрами комплектования. Но процесс подачи документов на отсрочку может происходить и не в помещениях ТЦК.

После изменений в законодательство граждане получили право подавать заявление и документы на отсрочку в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ). Часть отсрочек оформляется вообще онлайн, через приложение "Резерв+".

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку по уходу за матерью, имеющей инвалидность второй группы. Мужчина поинтересовался, как он может это сделать, учитывая наличие штрафа от ТЦК.

Читайте также:

"Резерв+" или ЦПАУ, куда и когда идти

Юристы объяснили, что отсрочка от мобилизации не имеет прямой связи с административными санкциями ТЦК. Юрист Владислав Дерий заверил, что даже при наличии штрафа гражданин имеет право получить отсрочку.

Дерий также объяснил, как и где оформлять отсрочку в такой ситуации. Юрист подчеркнул: "Отсрочку можете попробовать оформить по пункту 13 через "Резерв+".

По словам Владислава Дерия, в определенной ситуации, возможно, гражданину все же придется подготовить бумажные документы: "Если инвалидность и родственные связи корректно подтягиваются по реестрам, то Вы получите отсрочку. Если же нет, то нужно идти в ЦПАУ".

Напомним, мы ранее писали о том, что делать гражданину, если у него исчезла отсрочка в "Резерв+".

Военнообязанные украинцы иногда могут столкнуться с проблемой отображения отсрочек в приложении "Резерв+". В частности, несмотря на получение push-уведомлений о возможном автоматическом продлении срока действия документа, у многих соответствующей информации может так и не появится.

Добавим, мы сообщали о том, что в "Резерв+" появился новый тип отсрочки.

В приложении "Резерв+" введена новая категория лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Родители детей с инвалидностью любого возраста теперь могут оформить отсрочку онлайн через это приложение.

ЦПАУ отсрочка уход Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации