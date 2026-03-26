Отсрочка несмотря на штраф: документы подаются в "Резерв+" и ЦПАУ
Отсрочка для ухода за близким родственником с инвалидностью возможна даже несмотря на наличие штрафа. Оформить такую отсрочку можно даже дистанционно, через приложение "Резерв+". Но в некоторых случаях гражданину придется нести документы в ЦПАУ.
Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".
Отсрочка для ухода за матерью
Отсрочка от мобилизации оформляется исключительно территориальными центрами комплектования. Но процесс подачи документов на отсрочку может происходить и не в помещениях ТЦК.
После изменений в законодательство граждане получили право подавать заявление и документы на отсрочку в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ). Часть отсрочек оформляется вообще онлайн, через приложение "Резерв+".
К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку по уходу за матерью, имеющей инвалидность второй группы. Мужчина поинтересовался, как он может это сделать, учитывая наличие штрафа от ТЦК.
"Резерв+" или ЦПАУ, куда и когда идти
Юристы объяснили, что отсрочка от мобилизации не имеет прямой связи с административными санкциями ТЦК. Юрист Владислав Дерий заверил, что даже при наличии штрафа гражданин имеет право получить отсрочку.
Дерий также объяснил, как и где оформлять отсрочку в такой ситуации. Юрист подчеркнул: "Отсрочку можете попробовать оформить по пункту 13 через "Резерв+".
По словам Владислава Дерия, в определенной ситуации, возможно, гражданину все же придется подготовить бумажные документы: "Если инвалидность и родственные связи корректно подтягиваются по реестрам, то Вы получите отсрочку. Если же нет, то нужно идти в ЦПАУ".
Напомним, мы ранее писали о том, что делать гражданину, если у него исчезла отсрочка в "Резерв+".
Военнообязанные украинцы иногда могут столкнуться с проблемой отображения отсрочек в приложении "Резерв+". В частности, несмотря на получение push-уведомлений о возможном автоматическом продлении срока действия документа, у многих соответствующей информации может так и не появится.
Добавим, мы сообщали о том, что в "Резерв+" появился новый тип отсрочки.
В приложении "Резерв+" введена новая категория лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Родители детей с инвалидностью любого возраста теперь могут оформить отсрочку онлайн через это приложение.
