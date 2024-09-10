Во Львовской области предупредили об ответственности за невыполнение обязательств перед ТЦК
В Дрогобыче отдел городского совета по мобилизационной и оборонной работе информирует об ответственности за невыполнение гражданами обязательств перед территориальными центрами комплектования и социальной поддержки. Граждан призывают ответственно относиться к мобилизации и не совершать правонарушений.
Об этом сообщили на сайте Дрогобычского горсовета во вторник, 10 сентября.
Ответственность за невыполнение требований ТЦК
В горсовете отметили, что в связи с мобилизацией и регулярным призывом на военную службу увеличилось количество лиц, которые могут столкнуться с административными штрафами от ТЦК за разные правонарушения. К таким нарушениям относятся неявка или игнорирование вызовов, уклонение от призыва или несвоевременная подача информации об изменении места жительства.
Основные причины, по которым могут быть наложены штрафы:
- Невыполнение воинского долга, а именно неприбытие в ТЦК после получения повестки или уклонения от призыва;
- Несвоевременное информирование об изменении обстоятельств. Например, смена места жительства без уведомления соответствующего ТЦК;
- Игнорирование и несвоевременное прохождение медицинской комиссии.
Штрафы за нарушение обязанностей перед ТЦК могут быть административными или уголовными. Это зависит от серьезности правонарушения.
В горсовете также напомнили, что неуплата штрафов от ТЦК может иметь серьезные последствия. Если штраф не будет уплачен в установленные сроки, нарушитель может быть привлечен к ответственности с более строгими санкциями. Также неуплата штрафов может повлиять на получение разрешений, регистрацию документов или даже привести к ограничениям на выезд за границу.
Как нужно действовать
Для того чтобы избежать штрафов и других санкций от ТЦК, необходимо:
- Своевременно отвечать на вызовы ТЦК. Явка на медицинские осмотры и другие процедуры должна быть в соответствии с указанными сроками;
- Сообщать об изменении места жительства. При переезде обязательно нужно информировать ТЦК о новом адресе;
- Следить за изменениями в законодательстве по военной службе и мобилизации.
Читайте Новини.LIVE!