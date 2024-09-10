Во Львовской области предупредили об ответственности за невыполнение обязательств перед ТЦК

Военнообязанный мужчина в ТЦК и СП. Фото: Житомирский ТЦК и СП

В Дрогобыче отдел городского совета по мобилизационной и оборонной работе информирует об ответственности за невыполнение гражданами обязательств перед территориальными центрами комплектования и социальной поддержки. Граждан призывают ответственно относиться к мобилизации и не совершать правонарушений.

Об этом сообщили на сайте Дрогобычского горсовета во вторник, 10 сентября.

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Ответственность за невыполнение требований ТЦК

В горсовете отметили, что в связи с мобилизацией и регулярным призывом на военную службу увеличилось количество лиц, которые могут столкнуться с административными штрафами от ТЦК за разные правонарушения. К таким нарушениям относятся неявка или игнорирование вызовов, уклонение от призыва или несвоевременная подача информации об изменении места жительства.

Основные причины, по которым могут быть наложены штрафы:

Невыполнение воинского долга, а именно неприбытие в ТЦК после получения повестки или уклонения от призыва;

Несвоевременное информирование об изменении обстоятельств. Например, смена места жительства без уведомления соответствующего ТЦК;

Игнорирование и несвоевременное прохождение медицинской комиссии.

Штрафы за нарушение обязанностей перед ТЦК могут быть административными или уголовными. Это зависит от серьезности правонарушения.

В горсовете также напомнили, что неуплата штрафов от ТЦК может иметь серьезные последствия. Если штраф не будет уплачен в установленные сроки, нарушитель может быть привлечен к ответственности с более строгими санкциями. Также неуплата штрафов может повлиять на получение разрешений, регистрацию документов или даже привести к ограничениям на выезд за границу.

Как нужно действовать

Для того чтобы избежать штрафов и других санкций от ТЦК, необходимо: