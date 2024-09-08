Як уникнути штрафу від ТЦК — пояснення адвокатів

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП/Facebook

Військовозобов'язаний, призовник або резервіст зобов'язаний протягом семи днів повідомити Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) про зміни в особистих даних. Якщо цього не зробити, то можна отримати штраф.

Про це повідомила юристка ГО "Юридична сотня" Юлія Засоба, пише Фокус.

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За словами юристки, військовозобов'язані мають повідомляти ТЦК у семиденний термін про зміни щодо:

сімейного стану

місця проживання

контактних даних

освіти

місця роботи та посади

стану здоров’я (включно з інвалідністю)

Засоба наголосила, що якщо ці зміни не будуть вчасно повідомлені, ТЦК може притягнути особу до адміністративної відповідальності зі штрафом від 17 000 до 25 500 гривень.

Однак, якщо ТЦК може отримати ці дані через електронні системи або реєстри, відповідальність не настає.

Проте адвокат Олег Леонтьєв рекомендує особисто повідомляти ТЦК про будь-які зміни, особливо ті, що впливають на отримання або скасування відстрочки від мобілізації.

Що робити, якщо не з'явився по повістці

Якщо громадянин не з'явився у ТЦК в строк, визначений у повістці, він зобов'язаний повідомити про це протягом трьох днів.

За словами адвоката Леонтьєва, письмове звернення до ТЦК можна скласти у вільній формі, зазначивши ПІБ, реквізити повістки та причини неявки. До листа слід додати документи, що підтверджують ці обставини.

Юристка Засоба додає, що повідомити ТЦК можна будь-яким способом: особисто, електронною поштою або рекомендованим листом.

До поважних причин неявки належать стихійні лиха, хвороба, військові дії, смерть близьких родичів тощо.

Всі підстави мають бути підтверджені документами, завіреними державними органами. Довідки з приватних медичних закладів можуть не прийматися.

Якщо військовозобов'язаний не може повідомити ТЦК особисто, це можуть зробити його лікар, знайомі або адвокат.