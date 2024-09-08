Как избежать штрафа от ТЦК - объяснение адвокатов

Обновление данных в ТЦК — за что можно получить штраф и как его избежать
Военнообязанный, призывник или резервист обязан в течение семи дней сообщить в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) об изменениях в личных данных. Если этого не сделать, можно получить штраф.
Об этом сообщила юрист ОО "Юридическая сотня" Юлия Засоба, пишет Фокус.
За что можно получить штраф от ТЦК
По словам юристки, военнообязанные должны уведомлять ТЦК в семидневный срок об изменениях:
- семейного состояния
- места жительства
- контактных данных
- образования
- места работы и должности
- состояния здоровья (включая инвалидность)
Засоба подчеркнула, что если эти изменения не будут своевременно сообщены, то ТЦК может привлечь лицо к административной ответственности со штрафом от 17 000 до 25 500 гривен.
Однако если ТЦК может получить эти данные через электронные системы или реестры, ответственность не наступает.
В тоже время, адвокат Олег Леонтьев рекомендует лично сообщать ТЦК о любых изменениях, особенно влияющих на получение или отмену отсрочки от мобилизации.
Что делать, если не явился по повестке
Если гражданин не явился в ТЦК в срок, определенный повесткой, он обязан сообщить об этом в течение трех дней.
По словам адвоката Леонтьева, письменное обращение в ТЦК можно составить в свободной форме, указав ФИО, реквизиты повестки и причины неявки. К письму следует добавить документы, подтверждающие эти обстоятельства.
Юристка Засоба добавляет, что сообщить ТЦК можно любым способом: лично, по электронной почте или заказным письмом.
К уважительным причинам неявки относятся стихийные бедствия, болезнь, военные действия, смерть близких родственников и т.д.
Все основания должны подтверждаться документами, заверенными государственными органами. Справки из частных медицинских учреждений могут приниматься.
Если военнообязанный не может сообщить ТЦК лично, это может сделать его врач, знакомые или адвокат.
Читайте Новини.LIVE!