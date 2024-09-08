Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Обновление данных в ТЦК — за что можно получить штраф и как его избежать arrow

Обновление данных в ТЦК — за что можно получить штраф и как его избежать

8 сентября 2024 16:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как избежать штрафа от ТЦК - объяснение адвокатов
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанный, призывник или резервист обязан в течение семи дней сообщить в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) об изменениях в личных данных. Если этого не сделать, можно получить штраф.

Об этом сообщила юрист ОО "Юридическая сотня" Юлия Засоба, пишет Фокус.

Читайте также:

За что можно получить штраф от ТЦК

По словам юристки, военнообязанные должны уведомлять ТЦК в семидневный срок об изменениях:

  • семейного состояния
  • места жительства
  • контактных данных
  • образования
  • места работы и должности
  • состояния здоровья (включая инвалидность)

Засоба подчеркнула, что если эти изменения не будут своевременно сообщены, то ТЦК может привлечь лицо к административной ответственности со штрафом от 17 000 до 25 500 гривен.

Однако если ТЦК может получить эти данные через электронные системы или реестры, ответственность не наступает.

В тоже время, адвокат Олег Леонтьев рекомендует лично сообщать ТЦК о любых изменениях, особенно влияющих на получение или отмену отсрочки от мобилизации.

Что делать, если не явился по повестке

Если гражданин не явился в ТЦК в срок, определенный повесткой, он обязан сообщить об этом в течение трех дней.

По словам адвоката Леонтьева, письменное обращение в ТЦК можно составить в свободной форме, указав ФИО, реквизиты повестки и причины неявки. К письму следует добавить документы, подтверждающие эти обстоятельства.

Юристка Засоба добавляет, что сообщить ТЦК можно любым способом: лично, по электронной почте или заказным письмом.

К уважительным причинам неявки относятся стихийные бедствия, болезнь, военные действия, смерть близких родственников и т.д.

Все основания должны подтверждаться документами, заверенными государственными органами. Справки из частных медицинских учреждений могут приниматься.

Если военнообязанный не может сообщить ТЦК лично, это может сделать его врач, знакомые или адвокат.

Также важные новости дня по теме:

штраф штрафы армия военкомат личные данные мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные мужчины

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:23 Отстаивай тех, кого пытают — в Одессе проходит акция в поддержку военнопленных

17:17 В Харькове раздался взрыв — что известно

17:15 В НАТО прокомментировали нарушение воздушного пространства Румынии российским дроном

17:13 В Минобороны Румынии отреагировали на нарушение границы российским беспилотником

17:10 Паралимпийские игры — Зеленский отреагировал на новые достижения украинских атлетов

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

16:53 Оккупанты сбросили взрывчатки с дрона на маршрутку в Херсоне — есть раненые

16:50 В КГГА заявили, что взрыв в Голосеевском районе не связан с газом

16:45 Прогноз погоды в Одессе — синоптики предупреждают о последних солнечных днях

16:34 Обновление данных в ТЦК — за что можно получить штраф и как его избежать

16:17 На Одесчине объявили тендер на ремонт школы за более чем 32 миллиона гривен

17:23 Отстаивай тех, кого пытают — в Одессе проходит акция в поддержку военнопленных

17:17 В Харькове раздался взрыв — что известно

17:15 В НАТО прокомментировали нарушение воздушного пространства Румынии российским дроном

17:13 В Минобороны Румынии отреагировали на нарушение границы российским беспилотником

17:10 Паралимпийские игры — Зеленский отреагировал на новые достижения украинских атлетов

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

16:53 Оккупанты сбросили взрывчатки с дрона на маршрутку в Херсоне — есть раненые

16:50 В КГГА заявили, что взрыв в Голосеевском районе не связан с газом

16:45 Прогноз погоды в Одессе — синоптики предупреждают о последних солнечных днях

16:34 Обновление данных в ТЦК — за что можно получить штраф и как его избежать

16:17 На Одесчине объявили тендер на ремонт школы за более чем 32 миллиона гривен

Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

Text

12:38 В Третьей штурмовой раскрыли секрет эффективности своего подразделения

7 сентября 2024
Text

22:15 Республиканец Креншоу раскрыл планы Трампа по Украине в случае его победы на выборах

Text

19:57 США разрешат удары дальнобойным оружием по России — конгрессмены составили письмо

Text

13:25 Табах заявил, что у Украины украли 9 млрд долларов на оружие

Text

13:14 Эксперт оценил ход операции ВСУ в Курской области и назвал возможные последствия

Text

10:02 Табах объяснил, будет ли Россия иметь влияние на выборы президента США

6 сентября 2024
Text

21:00 Как рост курса доллара в 2024 году повлияет на украинцев — расследование "Наша справа"

Text

17:50 Прощание с погибшей семьей во Львове и расстрел украинских пленных — эфир Вечір.LIVE

Text

14:25 В Украине за 2,5 года произошло более 80 тысяч случаев СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп объяснил, как наказывают бойцов, самовольно покинувших свою часть

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд