Как избежать штрафа от ТЦК - объяснение адвокатов

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП/Facebook

Военнообязанный, призывник или резервист обязан в течение семи дней сообщить в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) об изменениях в личных данных. Если этого не сделать, можно получить штраф.

Об этом сообщила юрист ОО "Юридическая сотня" Юлия Засоба, пишет Фокус.

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По словам юристки, военнообязанные должны уведомлять ТЦК в семидневный срок об изменениях:

семейного состояния

места жительства

контактных данных

образования

места работы и должности

состояния здоровья (включая инвалидность)

Засоба подчеркнула, что если эти изменения не будут своевременно сообщены, то ТЦК может привлечь лицо к административной ответственности со штрафом от 17 000 до 25 500 гривен.

Однако если ТЦК может получить эти данные через электронные системы или реестры, ответственность не наступает.

В тоже время, адвокат Олег Леонтьев рекомендует лично сообщать ТЦК о любых изменениях, особенно влияющих на получение или отмену отсрочки от мобилизации.

Что делать, если не явился по повестке

Если гражданин не явился в ТЦК в срок, определенный повесткой, он обязан сообщить об этом в течение трех дней.

По словам адвоката Леонтьева, письменное обращение в ТЦК можно составить в свободной форме, указав ФИО, реквизиты повестки и причины неявки. К письму следует добавить документы, подтверждающие эти обстоятельства.

Юристка Засоба добавляет, что сообщить ТЦК можно любым способом: лично, по электронной почте или заказным письмом.

К уважительным причинам неявки относятся стихийные бедствия, болезнь, военные действия, смерть близких родственников и т.д.

Все основания должны подтверждаться документами, заверенными государственными органами. Справки из частных медицинских учреждений могут приниматься.

Если военнообязанный не может сообщить ТЦК лично, это может сделать его врач, знакомые или адвокат.