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У Чернівцях чоловік підробив повістку до ТЦК і показав її поліції — що вирішив суд

10 вересня 2024 22:33
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
У Чернівцях суд засудив чоловіка на два роки за підробку повістки
Засідання суду. Ілюстративне фото: УНІАН
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Чернівцях чоловік у повістці виправив дату прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки з 3 на 9 серпня. Суд присудив чоловіку умовний термін за підробку документа.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що підробну повістку буковинець пред'явив, коли його зупинили працівники ТЦК та СП на вулиці.

Під час розслідування правоохоронці Чернівців з’ясували, що 31 липня місцевому мешканцю співробітники місцевого ТЦК та СП видали повістку для прибуття до військомату для проходження військово-лікарської комісії. Чоловік мав прибути 3 серпня. Документ завірили печаткою та підписом начальника міського ТЦК та СП.

Коли настала дата прибуття до ТЦК, обвинувачений Едуард Іпаті виправив дату прибуття, а саме цифру 3 переправив на 9. Чоловік зізнався, що зробив це з метою відтермінувати прихід до військомату.

"Окрім того, під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що чоловік навмисно, знаючи, що повістка підроблена, біля 20:00 5 серпня пред’явив її працівникам Чернівецького районного управління поліції", — йдеться у вироку суду.

Правоохоронці вилучили у чоловіка документ і відправили його на судову експертизу.

Едуарду Іпаті пред’явили підозру у підробленні та свідомому використанні офіційного документа.

Що вирішив суд

Під час судового засідання суддя зазначив, що обставиною, яка пом’якшує покарання обвинуваченому є щире каяття. Обставин, що обтяжують покарання суд не виявив.

Суд визнав Едуарда Іпаті винним у вчиненні кримінальних дій і призначив йому покарання у вигляді двох років обмеження волі. Однак потім замінив покарання на 1 рік умовно.

Чоловік повинен на цей час виконувати покладені на нього обов’язки, а саме періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання. Також він не може виїздити за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Крім того, суд призначив стягнути з чоловіка на користь держави витрати за проведення експертиз в розмірі понад 1,5 тисячі гривень.

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поліція Україна мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані ухилянти підробки судові рішення

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