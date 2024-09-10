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В Черновцах мужчина подделал повестку в ТЦК и показал ее полиции — что решил суд

10 сентября 2024 22:33
Дмитрий Галушка - Редактор
В Черновцах суд приговорил мужчину к двум годам за подделку повестки
Заседание суда. Иллюстративное фото: УНИАН
Дмитрий Галушка - Редактор

В Черновцах мужчина в повестке исправил дату прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с 3 на 9 августа. Суд приговорил мужчину условный срок за подделку документа.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что поддельную повестку буковинец предъявил, когда его остановили работники ТЦК и СП на улице.

В ходе расследования правоохранители Черновцов выяснили, что 31 июля местному жителю сотрудники местного ТЦК и СП выдали повестку для прибытия в военкомат для прохождения военно-врачебной комиссии. Муж должен был прибыть 3 августа. Документ заверили печатью и подписью начальника городского ТЦК и СП.

Когда наступила дата прибытия в ТЦК, обвиняемый Эдуард Ипати исправил дату прибытия, а именно цифру 3 переправил на 9. Мужчина признался, что сделал это с целью отсрочки прихода в военкомат.

"Кроме того, в ходе досудебного расследования правоохранители установили, что мужчина намеренно, зная, что повестка поддельная, около 20.00 5 августа предъявил ее работникам Черновицкого районного управления полиции", — говорится в приговоре суда.

Правоохранители изъяли у мужчины документ и отправили его на судебную экспертизу.

Эдуарду Ипати предъявили подозрение в подлоге и сознательном использовании официального документа.

Что решил суд

Во время судебного заседания судья отметил, что обстоятельством, смягчающим наказание обвиняемому, является искреннее раскаяние. Обстоятельств, отягчающих наказание суд не выявил.

Суд признал Эдуарда Ипати виновным в совершении уголовных действий и назначил ему наказание в виде двух лет ограничения свободы. Однако затем заменил наказание на 1 год условно.

Мужчина должен на это время выполнять возложенные на него обязанности, а именно периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы. Также он не может выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации.

Кроме того, суд назначил взыскать с мужчины в пользу государства расходы на проведение экспертиз в размере более 1,5 тысячи гривен.

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