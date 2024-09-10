У Львівській області попередили про відповідальність за невиконання зобов'язань перед ТЦК

Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК та СП. Фото: Житомирський ТЦК та СП

У Дрогобичі відділ міської ради з питань мобілізаційної та оборонної роботи інформує про відповідальність за невиконання громадянами зобов’язань перед територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Громадян закликають відповідально ставитися до мобілізації і не чинити правопорушень.

Про це повідомили на сайті Дрогобицької міськради у вівторок, 10 вересня.

Читайте також:

Відповідальність за невиконання вимог ТЦК

У міськраді наголосили, що у зв’язку з мобілізацією та регулярним призовом на військову службу, збільшилася кількість осіб, які можуть зіткнутися з адміністративними штрафами від ТЦК за різні правопорушення. До таких порушень відносяться неявка або ігнорування викликів, ухилення від призову або несвоєчасне подання інформації про зміну місця проживання.

Основні причини, через які можуть бути накладені штрафи:

Невиконання військового обов’язку, а саме — неприбуття до ТЦК після отримання повістки чи ухилення від призову;

Несвоєчасне інформування про зміну обставин. Наприклад, зміна місця проживання без повідомлення відповідного ТЦК;

Ігнорування та несвоєчасне проходження медичної комісії.

Штрафи за порушення обов’язків перед ТЦК можуть бути адміністративними або кримінальними. Це залежить від серйозності правопорушення.

В міськраді також нагадали, що несплата штрафів від ТЦК може мати серйозні наслідки. Якщо штраф не буде сплачено у встановлені терміни, порушника може бути притягнуто до відповідальності з більш суворими санкціями. Також несплата штрафів може вплинути на отримання дозволів, реєстрацію документів або навіть привести до обмежень на виїзд за кордон.

Як треба діяти

Для того, щоб уникнути штрафів та інших санкцій від ТЦК, необхідно: