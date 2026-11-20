Люди на кордоні України. Фото: Getty Images

Оформлений статус відстрочки від мобілізації сам по собі не означає, що чоловік зможе виїхати за межі України. Під час воєнного стану право на перетин кордону регулюється окремими нормами та залежить від категорії громадянина. Прикордонники перевіряють не лише військово-облікові дані, а й документи, що підтверджують підставу для поїздки.

Відповідні умови визначені Правилами перетину державного кордону, затвердженими постановою Кабінету міністрів № 57, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Пункт 2-6 цих Правил передбачає можливість виїзду для окремих категорій військовозобов’язаних, які не підлягають призову під час мобілізації. Однак передбачені винятки, тому наявність відстрочки в додатку "Резерв+" не гарантує позитивного рішення на пункті пропуску. Важливе значення має конкретна причина звільнення від призову та те, чи поширюється на особу відповідне право на виїзд.

Які умови передбачені для багатодітних батьків

Однією з підстав для відстрочки є утримання трьох і більше дітей віком до 18 років. При цьому необхідно підтвердити родинні зв’язки та дотримання передбачених законом умов. Право на відстрочку з цієї підстави не надається у разі заборгованості з аліментів, що перевищує суму платежів за три місяці. Для перетину кордону також потрібно пред’явити документи, що підтверджують сімейні обставини та відповідне право на виїзд.

Окремі вимоги встановлені для чоловіків, які супроводжують батьків або батьків дружини з інвалідністю I або II групи. У таких випадках необхідно підтвердити спорідненість, групу інвалідності, а також спільне проживання або здійснення догляду. Залежно від обставин можуть знадобитися акт про встановлення факту догляду або документи про отримання компенсації, допомоги чи надбавки на догляд. За загальним правилом супроводжуючий повинен перетинати кордон разом з особою, якій допомагає.

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Правила № 57 передбачають виняток, що дозволяє супроводжуючому виїхати самостійно. Для цього необхідно надати довідку про перебування особи з інвалідністю на консульському обліку за кордоном, а також документи, що підтверджують родинні стосунки та підставу для супроводу. При цьому супроводжуючий зобов’язаний повернутися в Україну не пізніше за особу, яку він супроводжував.

Інші умови діють для чоловіків, які мають власну інвалідність: вони можуть перетинати кордон на підставі документів, що підтверджують цей статус, без супроводу іншої особи.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, що деякі категорії студентів можуть втратити право на відстрочку від мобілізації, якщо в Кабміні ухвалять відповідне рішення.

Також Новини.LIVE писали, що військовослужбовці можуть звільнитися з армії за сімейними обставинами, однак для цього треба самостійно ініціювати перевірку сімейного стану через ТЦК.