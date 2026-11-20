Люди на границе Украины. Фото: Getty Images

Оформленный статус отсрочки от мобилизации сам по себе не означает, что мужчина сможет выехать за пределы Украины. Во время военного положения право на пересечение границы регулируется отдельными нормами и зависит от категории гражданина. Пограничники проверяют не только военно-учетные сведения, но и документы, подтверждающие основание для поездки.

Соответствующие условия определены Правилами пересечения государственной границы, утвержденными постановлением Кабинета министров №57, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Пункт 2-6 этих Правил предусматривает возможность выезда для отдельных категорий военнообязанных, которые не подлежат призыву во время мобилизации. Однако предусмотрены исключения, поэтому наличие отсрочки в приложении "Резерв+" не гарантирует положительного решения на пункте пропуска. Значение имеет конкретная причина освобождения от призыва и то, распространяется ли на человека соответствующее право на выезд.

Какие условия предусмотрены для многодетных родителей

Одним из оснований для отсрочки является содержание трех и более детей младше 18 лет. При этом необходимо подтвердить родственные связи и соблюдение предусмотренных законом условий. Право на отсрочку по этому основанию не предоставляется при задолженности по алиментам, превышающей сумму платежей за три месяца. Для пересечения границы также потребуется предъявить документы, подтверждающие семейные обстоятельства и соответствующее право на выезд.

Отдельные требования установлены для мужчин, которые сопровождают родителей или родителей супруги с инвалидностью I либо II группы. В таких случаях необходимо подтвердить родство, группу инвалидности, а также совместное проживание или осуществление ухода. В зависимости от обстоятельств могут потребоваться акт установления факта ухода либо документы о получении компенсации, помощи или надбавки на уход. По общему правилу сопровождающий должен пересекать границу вместе с человеком, которому помогает.

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Когда сопровождающий может пересечь границу без родственника

Правила №57 предусматривают исключение, позволяющее сопровождающему выехать самостоятельно. Для этого необходимо предоставить справку о пребывании человека с инвалидностью на консульском учете за рубежом, а также документы, подтверждающие родственные отношения и основание для сопровождения. При этом сопровождающий обязан вернуться в Украину не позднее человека, которого он сопровождал.

Иные условия действуют для мужчин, имеющих собственную инвалидность: они могут пересекать границу на основании документов, подтверждающих этот статус, без сопровождения другого лица.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что некоторые категории студентов могут потерять право на отсрочку от мобилизации, если в Кабмине примут соответствующее решение.

Также Новини.LIVE писали, что военнослужащие могут уволиться из армии по семейным обстоятельствам, однако для этого надо самостоятельно инициировать проверку семейного положения через ТЦК.